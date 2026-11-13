Arsa prohíbe comercialización de péptidos en Honduras: Multas de 200 salarios mínimos si incumple

Tegucigalpa, Honduras.- La importación, fabricación, almacenamiento, promoción y comercialización de péptidos en Honduras fueron prohibidos por la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa). La medida fue dada a conocer a través de un comunicado, en el que la institución señaló que, "atendiendo al deber del Estado de Honduras de proteger la salud de la población, resulta necesario establecer mecanismos de prevención, control y vigilancia" sobre los productos que contienen péptidos.

Las personas que incumplan la disposición, es decir, que comercialicen productos que carezcan de registro o autorización sanitaria vigente, se exponen a multas de hasta 200 salarios mínimos. Arsa aseguró que, en coordinación con Aduanas, el Ministerio Público y la Policía Nacional, se ejecutarán inspecciones en toda la cadena de suministro.

"Los productos no autorizados que representen un riesgo sanitario serán decomisados y destruidos in situ". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las autoridades aclararon que solo se permitirá el ingreso individual de productos en «dosis bajas» y sin fines comerciales, cuando se acredite la identidad del destinatario. Asimismo, se verificará que los productos sean de procedencia segura y que cuenten con una prescripción médica emitida por un profesional habilitado.