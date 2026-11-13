  1. Inicio
  2. · Honduras

Arsa prohíbe comercialización de péptidos en Honduras: Multas de 200 salarios mínimos si incumple

Quienes comercialicen productos con péptidos sin contar con el registro o la autorización sanitaria vigente se exponen a multas de hasta 200 salarios mínimos

  • Actualizado: 13 de noviembre de 2026 a las 16:29
Arsa prohíbe comercialización de péptidos en Honduras: Multas de 200 salarios mínimos si incumple

Además de los decomisos y la destrucción de productos no autorizados, ARSA anunció sanciones económicas para quienes comercialicen estas sustancias sin contar con los permisos sanitarios correspondientes.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- La importación, fabricación, almacenamiento, promoción y comercialización de péptidos en Honduras fueron prohibidos por la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa).

La medida fue dada a conocer a través de un comunicado, en el que la institución señaló que, "atendiendo al deber del Estado de Honduras de proteger la salud de la población, resulta necesario establecer mecanismos de prevención, control y vigilancia" sobre los productos que contienen péptidos.

ARSA lidera foro regional para fortalecer vigilancia y registro sanitario de medicamentos
Hasta 200 salarios mínimos podrían pagar quienes incumplan las disposiciones sanitarias

Hasta 200 salarios mínimos podrían pagar quienes incumplan las disposiciones sanitarias

(Foto: Cortesía )

Las personas que incumplan la disposición, es decir, que comercialicen productos que carezcan de registro o autorización sanitaria vigente, se exponen a multas de hasta 200 salarios mínimos.

Arsa aseguró que, en coordinación con Aduanas, el Ministerio Público y la Policía Nacional, se ejecutarán inspecciones en toda la cadena de suministro.

Comité de expertos en asuntos regulatorios con respaldo de la OPS y gremios fue juramentado por la Arsa

"Los productos no autorizados que representen un riesgo sanitario serán decomisados y destruidos in situ".

Las autoridades aclararon que solo se permitirá el ingreso individual de productos en «dosis bajas» y sin fines comerciales, cuando se acredite la identidad del destinatario.

Asimismo, se verificará que los productos sean de procedencia segura y que cuenten con una prescripción médica emitida por un profesional habilitado.

L1.6 millones gastaron en viajes y viáticos empleados de Arsa y SAG

Los péptidos son moléculas formadas por pequeñas cadenas de aminoácidos, que son los componentes básicos de las proteínas.

Se encuentran de manera natural en el organismo y participan en diferentes funciones biológicas, como la comunicación entre células, el metabolismo y la regulación de algunos procesos del cuerpo.

Estas sustancias también se utilizan en la elaboración de distintos productos comerciales, entre ellos medicamentos, tratamientos inyectables, suplementos alimenticios y artículos cosméticos.

Entre los productos que contienen péptidos están las cremas faciales, sérums, tratamientos antiedad y productos para el cuidado de la piel.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias