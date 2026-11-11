Padres pagarán hasta L5,000 si sus hijos sufren quemaduras por manipulación de pólvora

Tegucigalpa, Honduras.- Los padres o tutores de menores de edad que resulten quemados o mutilados por manipular pólvora recibirán multas de hasta 5,000 lempiras en el Distrito Central, según establece la ordenanza municipal Cero Pólvora, que volverá a aplicarse a partir del 15 de noviembre. La disposición busca responsabilizar a los adultos por la supervisión y protección de los niños durante las celebraciones navideñas y de fin de año, cuando aumenta el uso de cohetes y otros productos pirotécnicos. Además de las sanciones económicas, la normativa contempla que los padres o tutores puedan ser obligados a realizar trabajo comunitario cuando un menor a su cargo sufra quemaduras o mutilaciones por manipular estos artefactos.

¿Qué otras multas establece la ordenanza?

La prohibición también alcanza la comercialización, distribución, producción, compra, tenencia y utilización de productos elaborados con pólvora en Tegucigalpa, Comayagüela y sus aldeas. Quienes incumplan estas disposiciones se exponen a multas que van desde los 5,000 hasta los 60,000 lempiras, además del decomiso y la destrucción de los productos encontrados durante los operativos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Fredy Casasola, director del Departamento Municipal de Justicia, informó que las autoridades ya realizan labores de inteligencia para identificar bodegas clandestinas donde se almacena pólvora destinada a la venta ilegal durante la temporada navideña. La ordenanza también contempla controles para evitar el traslado irregular de estos materiales por el Distrito Central. Los vehículos que transporten materia prima o productos pirotécnicos deberán contar con la custodia correspondiente y presentar documentos que acrediten su procedencia,

Inspeccionarán hospitales para identificar casos