La capital "tronará" este 31 de diciembre pese a prohibición de la pólvora

A pesar de la prohibición de compra y venta de pólvora en Tegucigalpa, muchos capitalinos se han movilizado hacia puntos de venta que se encuentran fuera de la capital para adquirir los productos explosivos.
Este lunes 29 de diciembre el lente de EL HERALDO captó en el kilómetro 9 hacia el sur, en la residencial Manantial, cómo se sigue comercializando pólvora. Y, ante la consulta de si la Policía Municipal puede accionar en contra de estos comercios, informaron que esta zona ya le compete a las autoridades de municipios como Santa Ana.
Es decir, que la capital se prepara para "tronar" el próximo 31 de diciembre, pues a pesar de la ordenanza de la Policía Municipal del Distrito Central que prohíbe la venta de pólvora, los explosivos se siguen comercializando a través de redes sociales.
También, algunos vendedores han optado por ubicar sus puestos de venta en zonas donde las autoridades no tienen competencia para actuar.
El portavoz de la Policía Municipal, Josué Esperanza, explicó que durante este 2025, las autoridades han enfrentado múltiples desafíos para frenar esta práctica.
Hasta la fecha, la Policía Municipal ha decomisado aproximadamente 1.5 millones de lempiras en productos elaborados con pólvora. Además, se han impuesto al menos tres multas a personas implicadas en la venta ilegal, en cumplimiento de las normativas municipales.
La ordenanza municipal establece multas de hasta 5,000 lempiras para quienes sean sorprendidos vendiendo pólvora clandestinamente, además de responsabilidades administrativas y penales.
A pesar de estas acciones, la venta de pólvora continúa, dejando algunos efectos negativos. La Fundación para el Niño Quemado (Fundaniquem) reportó la atención de 28 menores de los cuales 13, corresponden a las afectaciones por pólvora durante las fiestas navideñas del pasado 24 de diciembre.
Los casos incluyen quemaduras por pólvora y líquidos calientes, conocidos como escaldaduras.
El portavoz de Fundaniquem, Alfredo Ortiz, detalló que solo durante el fin de semana ingresaron cinco menores, dos de ellos por quemaduras, y tres por líquidos calientes.
Ortiz hizo un llamado urgente a los padres de familia, solicitándoles que no compren pólvora para sus hijos.
Hasta ahora, en lo que va de 2025, 28 menores han sido atendidos en hospitales por quemaduras relacionadas con pólvora. De estos, 12 casos ocurrieron durante los días de celebración navideña, lo que evidencia un incremento respecto al año anterior, cuando se registraron 25 casos.
Actualmente, la ocupación hospitalaria en Fundaniquem alcanza un 90 %, con los cinco ingresos del fin de semana.
En ese sentido, las autoridades insisten en que la mejor manera de evitar tragedias es dejando de comprar y manipular pólvora, especialmente los menores.