Operativos dejan más de 100 mototaxis decomisadas en diferentes puntos de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos 100 unidades de mototaxis han sido decomisadas en Honduras durante una serie de operativos ejecutados por la Policía Nacional en coordinación con el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), luego de recibir denuncias sobre el presunto uso de estos vehículos para cometer actividades ilícitas.

Las acciones forman parte de los operativos de seguridad ordenados por el director general de la Policía Nacional, comisionado general Rigoberto Oseguera Mass, con el propósito de identificar posibles conexiones entre el servicio de transporte en mototaxi y estructuras criminales que operan en diferentes sectores de Honduras.

Como parte de las intervenciones, los equipos policiales y de transporte han ordenado inspeccionar distintos puntos donde funcionan estos servicios, además de realizar investigaciones relacionadas con los conductores y las unidades que utilizan para movilizarse.