Operativos dejan más de 100 mototaxis decomisadas en diferentes puntos de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos 100 unidades de mototaxis han sido decomisadas en Honduras durante una serie de operativos ejecutados por la Policía Nacional en coordinación con el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), luego de recibir denuncias sobre el presunto uso de estos vehículos para cometer actividades ilícitas.
Las acciones forman parte de los operativos de seguridad ordenados por el director general de la Policía Nacional, comisionado general Rigoberto Oseguera Mass, con el propósito de identificar posibles conexiones entre el servicio de transporte en mototaxi y estructuras criminales que operan en diferentes sectores de Honduras.
Como parte de las intervenciones, los equipos policiales y de transporte han ordenado inspeccionar distintos puntos donde funcionan estos servicios, además de realizar investigaciones relacionadas con los conductores y las unidades que utilizan para movilizarse.
Entre los procedimientos aplicados durante los operativos también figuran las revisiones de tatuajes a los conductores, como parte de las medidas de identificación y recopilación de información para establecer posibles vínculos con organizaciones delictivas.
De acuerdo con la información divulgada, las investigaciones buscan determinar si algunas mototaxis estarían siendo utilizadas como medios para facilitar actividades criminales, como ser el transporte de drogas, las comunicaciones entre integrantes de estas organizaciones y el cobro de extorsiones en diferentes sectores del país.
Además, las autoridades buscan elaborar un censo que permita diferenciar a los transportistas que cumplen con la ley de aquellos que utilizan el servicio para desarrollar actividades delictivas.
Por los momentos, la Policía Nacional y el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre no han proporcionado detalles sobre posibles personas detenidas, las estructuras delictivas involucradas o los lugares específicos donde se realizaron los decomisos.
Asimismo, las autoridades indicaron que las operaciones continuarán en diferentes puntos estratégicos del país, como parte de las acciones encaminadas a combatir las actividades criminales que presuntamente utilizan este tipo de transporte para operar.