Villanueva espera condena contra cabecillas de la red "Delta Teams" en caso de Angie Peña

Tegucigalpa, Honduras.- La exviceministra de Seguridad (2022-2026), Julissa Villanueva, manifestó este lunes 9 de noviembre su expectativa de que se emita un fallo condenatorio contra los presuntos cabecillas de la estructura criminal denominada "Delta Teams", señalada en el caso de la desaparición de Angie Peña.
A través de una publicación en su cuenta de X, la exfuncionaria calificó la jornada como un día de "veredicto histórico", en referencia al juicio que se desarrolla contra los integrantes de esta organización, vinculada con delitos de trata de personas, explotación sexual comercial y asociación para delinquir.
En ese sentido, Villanueva destacó el trabajo realizado por el Ministerio Público y la acusación privada, representada por la familia de la joven hondureña, para presentar los elementos probatorios que sustentarían la responsabilidad de los señalados.
9 de Noviembre 2026. Día del Veredicto histórico contra los DELTA TEAM en el caso de trata de personas en su modalidad explotación sexual comercial y venta de Angie Peña y asociación para delinquir. Se espera fallo CONDENATORIO para los cabecillas de la red DELTA TEAM. Pese a la "secretividad absoluta", la Fiscalía y la acusación privada de la familia de Angie Peña sustentó la culpabilidad total con una importante matriz de vinculación criminal, pruebas técnico-científicas diversas y testimonios clave de múltiples testigos protegidos y no protegidos así como otras diligencias de campo. Entre ellos destaca la prueba anticipada del asesinado testigo protegido Dereck McNeil ("Yo estuve ahí, yo vi a Angie Peña"), cuya verdad póstuma desmanteló el control de la banda y expuso la complicidad de funcionarios del Estado que representan la continuidad de las líneas de investigación contra operadores de justicia por parte de la Fiscalía de Enjuiciamiento del ministerio público. #RescateAngiePeña #JusticiaParaAngiePeña #CasoDeltaTeam— Dra.Semma Julissa Villanueva B. (@villanuevasemma) November 9, 2026
Entre las pruebas destacan análisis técnico-científicos, testimonios de testigos protegidos y no protegidos, además de diferentes diligencias de investigación de campo que habrían permitido establecer conexiones entre los integrantes de la estructura.
Asimismo, la exministra resaltó la prueba anticipada del testigo protegido identificado como Dereck McNeil, quien posteriormente fue asesinado y cuyo testimonio considera una pieza relevante dentro del proceso judicial.
Como parte de sus declaraciones, Villanueva recordó una frase pronunciada por McNeil en un video público: "Yo estuve ahí, yo vi a Angie Peña".
Por otra parte, la exfuncionaria señaló que las investigaciones también habrían permitido identificar posibles vínculos y complicidades de funcionarios estatales, así como líneas relacionadas con operadores de justicia.
Sobre este último punto, indicó que existen diligencias que continúan bajo seguimiento de la Fiscalía de Enjuiciamiento del Ministerio Público, en medio de los señalamientos sobre posibles responsabilidades de personas vinculadas con instituciones del Estado.
Caso Angie Peña
La desaparición de Angie Peña y las investigaciones desarrolladas posteriormente han mantenido la atención pública en Honduras, especialmente por las hipótesis relacionadas con una posible red dedicada a la trata de personas y la explotación sexual comercial.
En ese contexto, el juicio contra los integrantes de "Delta Teams" representa una etapa importante para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales de los acusados, con un veredicto previsto para este lunes 9 de noviembre.