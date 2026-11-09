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Villanueva espera condena contra cabecillas de la red "Delta Teams" en caso de Angie Peña

Testimonios, análisis científicos e investigaciones de campo forman parte de las pruebas que Julissa Villanueva destacó en el juicio contra los "Delta Teams"

  • Actualizado: 09 de noviembre de 2026 a las 07:25
Villanueva espera condena contra cabecillas de la red Delta Teams en caso de Angie Peña

La exfuncionaria señaló que las investigaciones habrían permitido identificar posibles vínculos de funcionarios estatales con el caso.

 Fotos: Cortesía redes

Tegucigalpa, Honduras.- La exviceministra de Seguridad (2022-2026), Julissa Villanueva, manifestó este lunes 9 de noviembre su expectativa de que se emita un fallo condenatorio contra los presuntos cabecillas de la estructura criminal denominada "Delta Teams", señalada en el caso de la desaparición de Angie Peña.

A través de una publicación en su cuenta de X, la exfuncionaria calificó la jornada como un día de "veredicto histórico", en referencia al juicio que se desarrolla contra los integrantes de esta organización, vinculada con delitos de trata de personas, explotación sexual comercial y asociación para delinquir.

En ese sentido, Villanueva destacó el trabajo realizado por el Ministerio Público y la acusación privada, representada por la familia de la joven hondureña, para presentar los elementos probatorios que sustentarían la responsabilidad de los señalados.

Entre las pruebas destacan análisis técnico-científicos, testimonios de testigos protegidos y no protegidos, además de diferentes diligencias de investigación de campo que habrían permitido establecer conexiones entre los integrantes de la estructura.

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Asimismo, la exministra resaltó la prueba anticipada del testigo protegido identificado como Dereck McNeil, quien posteriormente fue asesinado y cuyo testimonio considera una pieza relevante dentro del proceso judicial.

Como parte de sus declaraciones, Villanueva recordó una frase pronunciada por McNeil en un video público: "Yo estuve ahí, yo vi a Angie Peña".

Por otra parte, la exfuncionaria señaló que las investigaciones también habrían permitido identificar posibles vínculos y complicidades de funcionarios estatales, así como líneas relacionadas con operadores de justicia.

Sobre este último punto, indicó que existen diligencias que continúan bajo seguimiento de la Fiscalía de Enjuiciamiento del Ministerio Público, en medio de los señalamientos sobre posibles responsabilidades de personas vinculadas con instituciones del Estado.

Caso Angie Peña

La desaparición de Angie Peña y las investigaciones desarrolladas posteriormente han mantenido la atención pública en Honduras, especialmente por las hipótesis relacionadas con una posible red dedicada a la trata de personas y la explotación sexual comercial.

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En ese contexto, el juicio contra los integrantes de "Delta Teams" representa una etapa importante para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales de los acusados, con un veredicto previsto para este lunes 9 de noviembre.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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