Villanueva espera condena contra cabecillas de la red "Delta Teams" en caso de Angie Peña

Tegucigalpa, Honduras.- La exviceministra de Seguridad (2022-2026), Julissa Villanueva, manifestó este lunes 9 de noviembre su expectativa de que se emita un fallo condenatorio contra los presuntos cabecillas de la estructura criminal denominada "Delta Teams", señalada en el caso de la desaparición de Angie Peña.

A través de una publicación en su cuenta de X, la exfuncionaria calificó la jornada como un día de "veredicto histórico", en referencia al juicio que se desarrolla contra los integrantes de esta organización, vinculada con delitos de trata de personas, explotación sexual comercial y asociación para delinquir.

En ese sentido, Villanueva destacó el trabajo realizado por el Ministerio Público y la acusación privada, representada por la familia de la joven hondureña, para presentar los elementos probatorios que sustentarían la responsabilidad de los señalados.