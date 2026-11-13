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Policía municipal ha rescatado más de 220 perros que eran maltratados en la capital

Los animales se encontraban en condiciones de maltrato y tras ser rescatados fueron enviados a refugios independientes. Pidieron a los pobladores denunciar a quienes agreden a las mascotas

  • Actualizado: 13 de noviembre de 2026 a las 14:43
Policía municipal ha rescatado más de 220 perros que eran maltratados en la capital

El subdirector de la Policía Municipal destacó el trabajo de los refugios independientes, que reciben y mantienen bajo cuidado a los perros rescatados por la unidad municipal.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 220 perros han sido rescatados durante 2026 por la Unidad de Protección y Bienestar Animal de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, informó Josué Esperanza, subdirector de la Policía Municipal.

El funcionario explicó que los animales fueron encontrados en situaciones de maltrato y en condiciones que ponían en riesgo sus vidas.

“Gracias a la labor que se está haciendo a través de la Unidad de Protección y Bienestar Animal ya hemos logrado asegurar y resguardar casi 220 perritos", expresó Esperanza.

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El funcionario señaló que la mayoría de estos perritos "están en estos momentos en refugios independientes, que son los que hacen la gran labor de rescate en esta ciudad”.

Refugios independientes reciben a los animales rescatados

El subdirector de la Policía Municipal destacó el trabajo de los refugios independientes, que reciben y mantienen bajo cuidado a los perros rescatados por la unidad municipal.

“Estamos hablando de más de 220 perritos que han estado en condición de perecer en manos de malos seres humanos que les violentan a estos pobres animales los derechos en casas de habitación”, manifestó.

Esperanza señaló que las acciones de protección animal forman parte de las responsabilidades que, a su criterio, también deben atender las autoridades municipales, junto con otros temas de interés ciudadano.

“En una sociedad importa el agua, la seguridad, la salud y también le damos la importancia a los que no tienen voz”, expresó.

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Alcaldía destaca creación de unidad especializada

Esperanza aseguró que la Alcaldía del Distrito Central es la única municipalidad del país que cuenta con una unidad dedicada exclusivamente a la protección y defensa de los animales.

“Somos la única municipalidad de todo Honduras que tiene una unidad exclusiva por parte de la Alcaldía peleando por los derechos de todos estos animalitos que muchas veces hacen cosas inhumanas con ellos en las casas de habitación”, afirmó.

Las autoridades pidieron a la población que, de conocer casos de maltrato animal, interpongan la denuncia a través de los canales de la municipalidad.

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Nayely Santos
Nayely Santos
Periodista

Amante de la redacción sobre temas sociales. Siempre busca la calidad, transparencia y dedicación en su trabajo. Es licenciada en Periodismo por Ceutec.

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