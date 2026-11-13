Policía municipal ha rescatado más de 220 perros que eran maltratados en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 220 perros han sido rescatados durante 2026 por la Unidad de Protección y Bienestar Animal de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, informó Josué Esperanza, subdirector de la Policía Municipal. El funcionario explicó que los animales fueron encontrados en situaciones de maltrato y en condiciones que ponían en riesgo sus vidas. “Gracias a la labor que se está haciendo a través de la Unidad de Protección y Bienestar Animal ya hemos logrado asegurar y resguardar casi 220 perritos", expresó Esperanza.

El funcionario señaló que la mayoría de estos perritos "están en estos momentos en refugios independientes, que son los que hacen la gran labor de rescate en esta ciudad”.

Refugios independientes reciben a los animales rescatados

El subdirector de la Policía Municipal destacó el trabajo de los refugios independientes, que reciben y mantienen bajo cuidado a los perros rescatados por la unidad municipal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Estamos hablando de más de 220 perritos que han estado en condición de perecer en manos de malos seres humanos que les violentan a estos pobres animales los derechos en casas de habitación”, manifestó. Esperanza señaló que las acciones de protección animal forman parte de las responsabilidades que, a su criterio, también deben atender las autoridades municipales, junto con otros temas de interés ciudadano. “En una sociedad importa el agua, la seguridad, la salud y también le damos la importancia a los que no tienen voz”, expresó.

Alcaldía destaca creación de unidad especializada