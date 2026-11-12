Puente Papa Francisco seguirá cerrado entre seis y ocho meses más

Tegucigalpa, Honduras.- La habilitación del puente Papa Francisco, ubicado en el anillo periférico de Tegucigalpa, podría tardar entre seis y ocho meses más, mientras las autoridades buscan una solución técnica para reparar las fisuras detectadas en la estructura.
El paso fue habilitado durante la administración anterior en noviembre, pero volvió a cerrarse en enero, luego de que se identificaran fisuras que generaron preocupación entre la población.
Desde entonces, las autoridades han realizado diferentes estudios estructurales para determinar cómo reparar los daños y permitir que el puente vuelva a funcionar.
Sin embargo, las evaluaciones más recientes revelaron que las fisuras se han profundizado, lo que complicó la solución que inicialmente se había planteado.
Empresa española evaluará los daños del puente
Las autoridades municipales informaron que en las próximas semanas llegará una empresa española especializada en seguridad de puentes para evaluar la estructura y consensuar una solución técnica.
Juan Diego Zelaya, alcalde capitalino, explicó que la revisión internacional se solicitó para contar con una valoración especializada antes de realizar nuevas modificaciones en la infraestructura.
“Los mismos contratistas nos han dicho que las fisuras que se habían encontrado se han vuelto más profundas, o sea que el problema se ha agravado por un error de diseño que hubo en el puente”, manifestó.
El entrevistado sostuvo que existen alternativas para resolver el problema, pero advirtió que antes de intervenir deben analizarse las implicaciones técnicas, legales y financieras.
“Yo no puedo habilitar algo si sé que va a tener un problema de seguridad”, afirmó al referirse a los riesgos de permitir nuevamente el paso de vehículos sin tener certeza sobre las condiciones de la estructura.
Más de L500 millones invertidos en una obra sin funcionar
El cierre del puente continúa afectando la circulación en uno de los accesos más importantes de la capital, donde los conductores deben utilizar rutas alternas para desplazarse.
El alcalde reconoció las dificultades que enfrentan los usuarios por el congestionamiento, pero aseguró que no se puede habilitar la estructura mientras existan dudas sobre su seguridad.
“Yo entiendo el problema de tráfico que se genera en la zona y que la gente quiere ver movimiento, que se habilite, pero no quiero lamentar ninguna tragedia”, expresó.
Según las declaraciones, en la construcción del puente se han invertido más de 500 millones de lempiras, pero la infraestructura continúa sin poder utilizarse debido a los problemas estructurales.
Una vez que los especialistas españoles presenten sus recomendaciones, las autoridades deberán definir cómo ejecutar las reparaciones y resolver los aspectos legales y financieros pendientes.
Por ahora, no existe una fecha confirmada para la reapertura del puente. La posibilidad de habilitarlo dependerá de los resultados de la evaluación técnica y de la solución que se determine para garantizar la seguridad de los conductores.