Puente Papa Francisco seguirá cerrado entre seis y ocho meses más

Tegucigalpa, Honduras.- La habilitación del puente Papa Francisco, ubicado en el anillo periférico de Tegucigalpa, podría tardar entre seis y ocho meses más, mientras las autoridades buscan una solución técnica para reparar las fisuras detectadas en la estructura. El paso fue habilitado durante la administración anterior en noviembre, pero volvió a cerrarse en enero, luego de que se identificaran fisuras que generaron preocupación entre la población. Desde entonces, las autoridades han realizado diferentes estudios estructurales para determinar cómo reparar los daños y permitir que el puente vuelva a funcionar.

Sin embargo, las evaluaciones más recientes revelaron que las fisuras se han profundizado, lo que complicó la solución que inicialmente se había planteado.

Empresa española evaluará los daños del puente

Las autoridades municipales informaron que en las próximas semanas llegará una empresa española especializada en seguridad de puentes para evaluar la estructura y consensuar una solución técnica. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Juan Diego Zelaya, alcalde capitalino, explicó que la revisión internacional se solicitó para contar con una valoración especializada antes de realizar nuevas modificaciones en la infraestructura. “Los mismos contratistas nos han dicho que las fisuras que se habían encontrado se han vuelto más profundas, o sea que el problema se ha agravado por un error de diseño que hubo en el puente”, manifestó. El entrevistado sostuvo que existen alternativas para resolver el problema, pero advirtió que antes de intervenir deben analizarse las implicaciones técnicas, legales y financieras. “Yo no puedo habilitar algo si sé que va a tener un problema de seguridad”, afirmó al referirse a los riesgos de permitir nuevamente el paso de vehículos sin tener certeza sobre las condiciones de la estructura.

Más de L500 millones invertidos en una obra sin funcionar