Puente Papa Francisco sigue sin fecha de apertura; auditoría llegará la próxima semana

Tegucigalpa, Honduras.- El puente Papa Francisco, ubicado en el anillo periférico de Tegucigalpa, continúa sin una fecha definida para su reapertura, mientras la Alcaldía del Distrito Central espera recibir la próxima semana el último informe de la auditoría estructural realizada a la infraestructura. El alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, explicó que el documento será determinante para conocer qué trabajos de reforzamiento requiere el puente antes de permitir nuevamente el tránsito vehicular. “No les puedo dar una fecha porque estamos esperando el último informe de auditoría estructural, que lo van a entregar la próxima semana para saber cuáles son las obras que hay que hacer para reforzar la estructura del puente y ponerlo a funcionar”.

La falta de habilitación del paso continúa generando complicaciones para los conductores que circulan por el sector, donde diariamente se registran congestionamientos.

Apertura dependerá del informe

Zelaya aseguró que no se establecerá una fecha de apertura hasta conocer las condiciones estructurales del puente y determinar las obras que sean necesarias. El alcalde reconoció las dificultades que enfrentan los capitalinos por el cierre, pero señaló que la prioridad será determinar si la estructura puede soportar nuevamente el tránsito vehicular. “Entiendo a los capitalinos, he pasado por ahí bastantes veces, pero ustedes tienen que entenderme que no puedo ser irresponsable, yo no voy a poner en riesgo la vida de ninguna familia capitalina si no estoy 100% seguro de que es seguro habilitarlo”, señaló el edil. Según Zelaya, el puente ya había sido habilitado durante la administración anterior, en noviembre de 2025, pero posteriormente volvió a ser cerrado.