El 27 de noviembre habilitarán paso vehicular en la ampliación del puente Germania

Tegucigalpa, Honduras.- La ampliación del puente Germania, ubicado en la salida al sur de Tegucigalpa, será entregado el viernes 27 de noviembre, ya que todavía están pendientes varios trabajos complementarios y las conexiones viales que permitirán habilitar completamente el paso vehicular.

Aunque la estructura principal del puente está prácticamente terminada, las autoridades no tienen previsto abrirla de manera independiente, pues buscan que toda la infraestructura funcione de forma integral y permita mejorar la circulación en uno de los puntos de mayor congestionamiento de la capital.

Daniel Sansur, encargado y gerente de la obra ejecutada por la empresa Contratistas Nacionales de Construcción S. A. de C. V. (Conacsa), explicó que la habilitación no dependerá únicamente de que esté terminada la estructura principal, sino de que también concluyan los trabajos en los terrenos donde fueron demolidas varias viviendas.

“Mientras no se termine esta parte donde estaban las casas y las dos conexiones, no se va a abrir solo el puente. Se habilitará cuando ya esté terminado todo el proyecto”, manifestó Sansur al referirse a las condiciones necesarias para permitir el tránsito.

La intervención contempla ampliar la capacidad del puente de dos a tres carriles, con el propósito de mejorar la circulación de los conductores que ingresan y salen de Tegucigalpa por la carretera que comunica con la zona sur del país.

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De acuerdo con los antecedentes del proyecto, los trabajos comenzaron el 12 de mayo de 2026 y fueron adjudicados a Conacsa. El contrato contempla un plazo de ejecución de 180 días calendario y el vencimiento estaba establecido para el 27 de noviembre, es decir, que se entregará en tiempo y forma.