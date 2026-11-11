El 27 de noviembre habilitarán paso vehicular en la ampliación del puente Germania

Tegucigalpa, Honduras.- La ampliación del puente Germania, ubicado en la salida al sur de Tegucigalpa, será entregado el viernes 27 de noviembre, ya que todavía están pendientes varios trabajos complementarios y las conexiones viales que permitirán habilitar completamente el paso vehicular.
Aunque la estructura principal del puente está prácticamente terminada, las autoridades no tienen previsto abrirla de manera independiente, pues buscan que toda la infraestructura funcione de forma integral y permita mejorar la circulación en uno de los puntos de mayor congestionamiento de la capital.
Daniel Sansur, encargado y gerente de la obra ejecutada por la empresa Contratistas Nacionales de Construcción S. A. de C. V. (Conacsa), explicó que la habilitación no dependerá únicamente de que esté terminada la estructura principal, sino de que también concluyan los trabajos en los terrenos donde fueron demolidas varias viviendas.
“Mientras no se termine esta parte donde estaban las casas y las dos conexiones, no se va a abrir solo el puente. Se habilitará cuando ya esté terminado todo el proyecto”, manifestó Sansur al referirse a las condiciones necesarias para permitir el tránsito.
La intervención contempla ampliar la capacidad del puente de dos a tres carriles, con el propósito de mejorar la circulación de los conductores que ingresan y salen de Tegucigalpa por la carretera que comunica con la zona sur del país.
De acuerdo con los antecedentes del proyecto, los trabajos comenzaron el 12 de mayo de 2026 y fueron adjudicados a Conacsa. El contrato contempla un plazo de ejecución de 180 días calendario y el vencimiento estaba establecido para el 27 de noviembre, es decir, que se entregará en tiempo y forma.
La ampliación representa una inversión de 29.7 millones de lempiras, según los reportes de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). Además, se destinaron alrededor de 8.5 millones de lempiras para indemnizar a los propietarios de seis viviendas afectadas por la liberación del derecho de vía.
El gerente de la obra explicó que la estructura principal se encuentra prácticamente terminada; sin embargo, todavía deben completarse las conexiones que permitirán integrar los nuevos carriles con la carretera existente y garantizar la circulación continua.
“Usted viene de arriba del sur y pasa tranquilo, pero llega a Germania y ya se trabó. Entonces, aunque nosotros tengamos ciertas actividades pequeñas arriba, al terminarlas se va a aperturar el paso”, detalló el responsable del proyecto.
La situación de congestionamiento en este sector responde a que los vehículos encuentran una reducción en la capacidad de circulación al llegar al puente, lo que provoca acumulación de automotores, especialmente en horas de la mañana y tarde.
La intención de la ampliación es habilitar tres carriles y mejorar la distribución del tránsito en este corredor. Las autoridades han explicado que la infraestructura también forma parte de las intervenciones para reducir los tiempos de desplazamiento en la salida sur de la capital.
Uno de los aspectos pendientes es la intervención de los espacios liberados tras la demolición de seis viviendas, donde se ejecutan trabajos para completar las conexiones de la ampliación.
La obra también contempla adecuaciones en la superficie de rodadura y la señalización correspondiente para ordenar el movimiento vehicular.
El proyecto busca que los tres carriles puedan aprovecharse de manera eficiente, de acuerdo con las necesidades de circulación de la zona.
Según lo informó Sansur, en total el proyecto hasta los momentos lleva un avance del 90%, incluyendo las partes complementarias donde se trabaja para ampliar el derecho de vía para dar paso vehicular en una zona de tránsito de aproximadamente 42 vehículos diarios, de acuerdo con datos de la SIT.