Abogada hondureña destaca entre 48,000 postulantes y representará al país en evento de la ONU

Tegucigalpa, Honduras.-Tras una convocatoria que recibió 48,000 postulaciones, la joven abogada hondureña Keyli Mabelly Benavides Sosa fue seleccionada por la Oficina de las Naciones Unidas para la Juventud para participar en un encuentro internacional que reunirá a jóvenes de diferentes países. Benavides representará a Honduras en este encuentro, en el que se debatirán temas relacionados con la democracia, los derechos humanos, la participación ciudadana y la gobernanza. La actividad se desarrollará en Heidelberg, Alemania, durante diciembre de 2026.

La abogada cuenta con una amplia trayectoria profesional, es especialista en anticorrupción y forma parte del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). Benavides fue una de las jóvenes seleccionadas entre las 48,000 postulaciones recibidas de diferentes países. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además de su experiencia en este campo, cuenta con una maestría en Derechos Humanos y Desarrollo.

Actualmente, desarrolla su labor profesional en el CNA, una organización hondureña dedicada a promover la transparencia, combatir la corrupción y fortalecer la institucionalidad democrática. "Desde Honduras, llevo conmigo nuestras experiencias, desafíos, aspiraciones y, sobre todo, la convicción de que tenemos mucho que aportar a las conversaciones donde se construye el futur", expresó la abogada.

Beneficios para Honduras

El UN Youth Townhall 2026 reunirá a representantes juveniles para intercambiar experiencias, plantear propuestas y discutir asuntos relacionados con el futuro de la democracia y la participación de las nuevas generaciones en los espacios de toma de decisiones.