Honduras pierde anualmente L3,000 millones por corrupción, según CNA

Tegucigalpa, Honduras.- La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, declaró que la corrupción en Honduras deja un impacto negativo de 3,000 millones de lempiras anualmente. "Hace unos años atrás sacamos un estudio que lo denominamos ´Macrocorrupción en Honduras´ y establecimos 17 categorías por dónde se va el dinero público, por dónde se va el dinero nuestro en temas de corrupción. En ese momento hacíamos una valoración de más de 3,000 millones de lempiras que se van anual", explicó.

Castellanos aseveró que el país ha pasado por "gobiernos altamente corruptos" en los últimos años. Asimismo, señaló que este fenómeno se agrava ante la falta de voluntad política para crear mecanismos anticorrupción y que desde el Estado se fortalezca el combate a este flagelo. "Al Consejo Nacional Anticorrupción le faltan manos, le faltan ojos para seguir denunciando la corrupción en el gobierno anterior. Nosotros ya pues establecimos de manera categórica denuncias en el sector salud, en el sector energético, en el sector de en la Secretaría de Finanzas, en tantos espacios en donde el CNA denunció", amplió. Como ejemplos, citó casos tanto de la administración de Juan Orlando Hernández (2014-2022) y de Xiomara Castro (2022-2026). Entre estos, mencionó la compra de los hospitales móviles en 2020 por unos 48 millones de dólares en medio de la pandemia de covid-19; el manejo de recursos de la Tasa de Seguridad Poblacional y la compra del avión presidencial en 2014 por unos $14.8 millones. De igual forma, mencionó actos de corrupción sobre redes de nepotismo, resaltando que este organismo de sociedad civil denunció estas estructuras que imperaban en el gobierno de Xiomara Castro.