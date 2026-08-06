Honduras pierde anualmente L3,000 millones por corrupción, según CNA

Tegucigalpa, Honduras.- La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, declaró que la corrupción en Honduras deja un impacto negativo de 3,000 millones de lempiras anualmente.
"Hace unos años atrás sacamos un estudio que lo denominamos ´Macrocorrupción en Honduras´ y establecimos 17 categorías por dónde se va el dinero público, por dónde se va el dinero nuestro en temas de corrupción. En ese momento hacíamos una valoración de más de 3,000 millones de lempiras que se van anual", explicó.
Castellanos aseveró que el país ha pasado por "gobiernos altamente corruptos" en los últimos años. Asimismo, señaló que este fenómeno se agrava ante la falta de voluntad política para crear mecanismos anticorrupción y que desde el Estado se fortalezca el combate a este flagelo.
"Al Consejo Nacional Anticorrupción le faltan manos, le faltan ojos para seguir denunciando la corrupción en el gobierno anterior. Nosotros ya pues establecimos de manera categórica denuncias en el sector salud, en el sector energético, en el sector de en la Secretaría de Finanzas, en tantos espacios en donde el CNA denunció", amplió.
Como ejemplos, citó casos tanto de la administración de Juan Orlando Hernández (2014-2022) y de Xiomara Castro (2022-2026). Entre estos, mencionó la compra de los hospitales móviles en 2020 por unos 48 millones de dólares en medio de la pandemia de covid-19; el manejo de recursos de la Tasa de Seguridad Poblacional y la compra del avión presidencial en 2014 por unos $14.8 millones.
De igual forma, mencionó actos de corrupción sobre redes de nepotismo, resaltando que este organismo de sociedad civil denunció estas estructuras que imperaban en el gobierno de Xiomara Castro.
La denuncia más reciente del CNA fue anunciada el pasado 5 de agosto. Esta trata sobre un presunto desfalco millonario en el extinto Fondo Social para la Vivienda (Fosovi).
Según sus investigaciones, entre 2020 y 2026 el Fosovi retuvo más de dos millones de lempiras que debían destinarse al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), pero que este dinero no fue transferido.
De igual forma, las indagaciones apuntan que el Fosovi dejó una deuda al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de dos millones de lempiras.
Castellanos adelantó que el CNA presentará más líneas de investigación en casos de corrupción.
“Lo que esperamos del Ministerio Público es que presente requerimientos fiscales, que sigan investigando lo que nosotros denunciamos y mucho más, y que llamen a los responsables a los tribunales”, manifestó.