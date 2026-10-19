Giulliana Ramírez representará a Honduras en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Tegucigalpa, Honduras.-La nadadora hondureña Giulliana Dessire Ramírez Varela, de 16 años, representará a Honduras en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, que se celebrarán del 31 de octubre al 13 de noviembre en Senegal, África. La joven fue seleccionada por la Federación Nacional de Natación y el Comité Olímpico Hondureño por ser la mejor posicionada en el ranking nacional en la prueba de 200 metros libres, una clasificación que le permitirá competir en una de las citas deportivas juveniles más importantes del mundo. Para Giulliana, participar en esta competencia internacional representa un logro personal y una oportunidad de llevar el nombre de Honduras a otro continente. La deportista expresó su emoción por formar parte de la delegación hondureña y cumplir una meta que considera un sueño hecho realidad.

“Para mí, poder ser una de las pocas atletas que representan a Honduras en unos Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar es un logro gigante. Saber que puedo ir al otro lado del mundo a representar y competir por mi país es un honor y un sueño cumplido”, manifestó la nadadora. Su clasificación es resultado de una trayectoria marcada por la participación en campeonatos nacionales e internacionales, en los que ha conseguido medallas, títulos y marcas que respaldan su desarrollo en la natación competitiva. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre sus principales logros destaca haber ganado múltiples campeonatos nacionales y ser poseedora de nueve récords nacionales por categoría. Estos resultados la han consolidado como una de las jóvenes nadadoras hondureñas con experiencia en competencias de alto nivel.

En el ámbito regional, Ramírez ha obtenido medallas en dos campeonatos de la Confederación Centroamericana y del Caribe de Natación (CCCAN), celebrados en El Salvador en 2023 y Monterrey, México, en 2024. Además, se coronó campeona de su categoría en el Texas Gulf Championship de 2024 y alcanzó la final del Texas Age Group Championships (TAGS). Su experiencia también incluye competencias en Europa, donde consiguió una medalla de bronce en el Campeonato Infantil de Cataluña y el cuarto lugar en el Campeonato Infantil de España. En 2026, además, fue finalista en el Campeonato Junior de Cataluña. En 2025 participó en el Campeonato Mundial Junior de Natación, celebrado en Rumania, y ocupó el cuarto lugar en los Juegos Centroamericanos de Guatemala. Más recientemente, fue multifinalista en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.