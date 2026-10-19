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Dejó el alcohol y sorprende al unirse a la política: nueva vida de reconocido mundialista

Su participación en este procedimiento representa un giro importante en su trayectoria

  • Actualizado: 19 de octubre de 2026 a las 16:00
Dejó el alcohol y sorprende al unirse a la política: nueva vida de reconocido mundialista
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Había caído en el vicio del alcohol y decidió darle un giro a su vida. Ahora se une a la política y sorprende a todos tras retirarse del fútbol.

Fotos: Cortesía.
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Bajo las órdenes de Gustavo Matosas, Peña fue una de las figuras del León que consiguió el ascenso a Primera División en 2012.
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Posteriormente, el mediocampista conquistó el bicampeonato de la Liga MX al ganar los torneos Apertura 2013 y Clausura 2014.
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Bajo las órdenes de Gustavo Matosas, Peña fue una de las figuras del León que consiguió el ascenso a Primera División en 2012.
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Sus actuaciones lo llevaron a defender los colores de clubes como Chivas de Guadalajara, Rangers de Escocia y Cruz Azul.
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Sin embargo, su carrera comenzó a verse afectada por problemas relacionados con el consumo de alcohol, situación que generó numerosas polémicas fuera de las canchas.
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Sus actuaciones lo llevaron a defender los colores de clubes como Chivas de Guadalajara, Rangers de Escocia y Cruz Azul.
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El futbolista también buscó relanzar su trayectoria en el extranjero y llegó al fútbol hondureño para jugar con el Vida de La Ceiba, equipo de la Liga Nacional.
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Pese a sus experiencias internacionales, Peña no logró recuperar el nivel que mostró durante sus mejores años con el León y se retiró del fútbol profesional en 2024.
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El futbolista también buscó relanzar su trayectoria en el extranjero y llegó al fútbol hondureño para jugar con el Vida de La Ceiba, equipo de la Liga Nacional.
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Ahora, el exjugador de 36 años busca comenzar una nueva etapa en su vida al incursionar en el mundo de la política en León, Guanajuato, ciudad donde vivió los momentos más importantes de su carrera.
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De acuerdo con información de La Silla Rota Guanajuato, el exfutbolista se registró en un proceso interno del partido Morena que podría abrirle las puertas para competir por la presidencia municipal de León.
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Las elecciones municipales en las que buscaría participar están previstas para junio de 2027.
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De acuerdo con información de La Silla Rota Guanajuato, el exfutbolista se registró en un proceso interno del partido Morena que podría abrirle las puertas para competir por la presidencia municipal de León.
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Las elecciones municipales en las que buscaría participar están previstas para junio de 2027.
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Peña pretende formar parte del proceso de selección de la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional.
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Ramón Rude Oliva, presidente del Consejo Estatal de Morena, confirmó la intención del exmediocampista de participar en el proceso interno del partido.
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En esta selección también participan figuras políticas con experiencia en cargos públicos, por lo que el exfutbolista deberá competir para conseguir el respaldo de la organización.
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Ramón Rude Oliva, presidente del Consejo Estatal de Morena, confirmó la intención del exmediocampista de participar en el proceso interno del partido.
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No obstante, su registro todavía debe ser aprobado por los integrantes de Morena antes de que pueda obtener una eventual postulación para gobernar León.
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Así estaba “Gullit” Peña hace unos meses y ahora cambió su vida.

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No obstante, su registro todavía debe ser aprobado por los integrantes de Morena antes de que pueda obtener una eventual postulación para gobernar León.
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Así estaba “Gullit” Peña hace unos meses y ahora cambió su vida.

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