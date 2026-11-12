¿Su amor platónico y gusto culposo? Luisa Pineda revela curiosidades de su vida que pocos conocían

La Miss Honduras 2026, Luisa Pineda, compartió algunos de sus gustos, preferencias y curiosidades personales que muchos de sus seguidores desconocían. Aquí te contamos lo que reveló la bella catracha que representará al país en uno de los certámenes de belleza más importantes del mundo.
Para quienes no lo sabían, la bebida favorita de la reina de belleza es la horchata. Además, confesó que su placer culposo son los malvaviscos.
¿Luisa Pineda tiene algún talento oculto? La hondureña confesó que no considera tener uno; sin embargo, reveló algo que pocos saben de ella: no sabe nadar.
Pineda también compartió que su signo zodiacal es Acuario, pues nació en febrero. ¿Qué es lo que no puede faltar en su bolso? La bella joven confesó que siempre lleva consigo su cámara.
Cuando la Miss Honduras necesita regalarse un momento para ella misma, busca conectar con la naturaleza a través del senderismo. "Me gusta mucho estar rodeada de la naturaleza y encontrar una cascada, siempre me encanta", expresó.
Luisa Pineda sueña con viajar a Japón, un destino que todavía tiene pendiente en su lista. Y, por supuesto, la reina de belleza también tiene un amor platónico: confesó que se trata del actor británico Henry Cavill.
¿Cuál es la aplicación que más utiliza en su celular? Pineda reveló que es Gmail, principalmente por cuestiones de trabajo. Además, compartió que su estación favorita del año es el verano.
"Lo que menos me gusta es el dolor de pies en la noche que me da después de usar todo el día tacones", confesó la reina de belleza, al revelar uno de los aspectos menos agradables de su rutina.
La joven es licenciada en Administración de Empresas Turísticas y actualmente cursa una doble titulación en Operaciones y Logística, área en la que ha desarrollado una carrera profesional de más de ocho años en el sector de exportaciones.
A sus 25 años, Luisa Pineda se coronó como Miss Honduras 2026 en representación de San Pedro Sula y ahora tendrá la responsabilidad de llevar el nombre del país al escenario internacional.