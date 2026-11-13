Aumento del presupuesto general expone retos y urgencia de plan a largo plazo, dice la CCIT

Sin embargo, el informe advierte que este comportamiento financiero ha respondido principalmente a un crecimiento de carácter inercial impulsado por la expansión burocrática y los compromisos de sueldos y salarios.

Este crecimiento histórico representa una inyección adicional de 234,786.1 millones de lempiras en las finanzas estatales a lo largo de las distintas administraciones presidenciales.

Tegucigalpa, Honduras.- El Presupuesto General de la República experimentó un incremento acumulado del 809% en un periodo de 24 años, al pasar de 29,021 millones de lempiras en 2002 a 263,807.1 millones de lempiras para el ejercicio fiscal 2026, según reveló un análisis comparativo elaborado por el Centro de Estudios e Investigaciones Económicas ( CEIE ) de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa ( CCIT ).

Dentro de los hallazgos estructurales más críticos del estudio destaca la evolución del servicio de la deuda pública, cuyo monto pasó de 3,823.3 millones de lempiras en 2002 a proyectar 66,607.8 millones de lempiras para 2026.

Esta obligación financiera acumula un crecimiento drástico del 1,642.2%, convirtiéndose en uno de los mayores consumidores de recursos del Estado.

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Desde 2014, el pago de la deuda absorbe de manera recurrente alrededor de una cuarta parte del presupuesto nacional, restando margen financiero a la inversión productiva.

En el ámbito social, el análisis detalla que la Secretaría de Educación ha perdido prioridad relativa dentro del presupuesto nacional a lo largo de las décadas.

Mientras en 2007 el presupuesto educativo llegó a representar el 32.5% del total, este indicador cayó al 16% en 2025 y muestra una ligera recuperación al 17.6% para 2026.

Aunque la asignación nominal pasó de 6,875.8 millones de lempiras en 2002 a 46,440.2 millones de lempiras en 2026, su participación porcentual se ha visto disminuida frente a otras obligaciones del gasto.

Por su parte, el presupuesto de la Secretaría de Salud creció un 669.6% al pasar de 4,079.6 millones de lempiras en 2002 a 31,397.4 millones de lempiras en 2026.

Pese a este incremento, el sistema mantiene problemas estructurales severos como el desabastecimiento de medicamentos, falta de equipamiento tecnológico y la concentración de servicios especializados en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

En materia de seguridad, el presupuesto asignado pasó de 1,064.5 millones de lempiras en 2002 a 13,337.2 millones de lempiras en 2026, representando el 5.1% del Presupuesto General.

El informe apunta que, al realizar una comparación internacional, Honduras supera a países como Guatemala, Costa Rica y México en la proporción del presupuesto destinada a este sector.

No obstante, el estudio señala que la ciudadanía sigue sin percibir los resultados esperados en materia de seguridad ciudadana pese a la expansión de los recursos.

En cuanto a la Tasa de Seguridad Poblacional, su recaudación pasó de 15.4 millones de lempiras en 2011 a estimar 5,882 millones de lempiras para 2026, con cerca del 94% proveniente del sistema financiero.

El documento advierte que desde 2016 las memorias de la Secretaría de Finanzas (Sefin) dejaron de detallar la ejecución física y financiera de estos fondos, generando cuestionamientos sobre la transparencia.

Otro hallazgo relevante señala que, entre 2002 y 2026, el 59.1% de la inversión pública se canalizó mediante la modalidad indirecta, mientras que el 40.9% correspondió a inversión directa.

Para el año 2026, el 69.3% del presupuesto de inversión se orienta nuevamente a la vía indirecta, contrastando con el 52.2% de inversión directa alcanzado en el ejercicio fiscal previo.

Asimismo, el presupuesto de 2026 registra una contracción nominal del 1.1% al situarse en 263,807.1 millones de lempiras, frente a los 266,667.6 millones aprobados en 2025, marcando una pausa histórica en la serie analizada.