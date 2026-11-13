Aumento del presupuesto general expone retos y urgencia de plan a largo plazo, dice la CCIT

Tegucigalpa, Honduras.- El Presupuesto General de la República experimentó un incremento acumulado del 809% en un periodo de 24 años, al pasar de 29,021 millones de lempiras en 2002 a 263,807.1 millones de lempiras para el ejercicio fiscal 2026, según reveló un análisis comparativo elaborado por el Centro de Estudios e Investigaciones Económicas (CEIE) de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT).
Este crecimiento histórico representa una inyección adicional de 234,786.1 millones de lempiras en las finanzas estatales a lo largo de las distintas administraciones presidenciales.
Sin embargo, el informe advierte que este comportamiento financiero ha respondido principalmente a un crecimiento de carácter inercial impulsado por la expansión burocrática y los compromisos de sueldos y salarios.
Dentro de los hallazgos estructurales más críticos del estudio destaca la evolución del servicio de la deuda pública, cuyo monto pasó de 3,823.3 millones de lempiras en 2002 a proyectar 66,607.8 millones de lempiras para 2026.
Esta obligación financiera acumula un crecimiento drástico del 1,642.2%, convirtiéndose en uno de los mayores consumidores de recursos del Estado.
Desde 2014, el pago de la deuda absorbe de manera recurrente alrededor de una cuarta parte del presupuesto nacional, restando margen financiero a la inversión productiva.
En el ámbito social, el análisis detalla que la Secretaría de Educación ha perdido prioridad relativa dentro del presupuesto nacional a lo largo de las décadas.
Mientras en 2007 el presupuesto educativo llegó a representar el 32.5% del total, este indicador cayó al 16% en 2025 y muestra una ligera recuperación al 17.6% para 2026.
Aunque la asignación nominal pasó de 6,875.8 millones de lempiras en 2002 a 46,440.2 millones de lempiras en 2026, su participación porcentual se ha visto disminuida frente a otras obligaciones del gasto.
Por su parte, el presupuesto de la Secretaría de Salud creció un 669.6% al pasar de 4,079.6 millones de lempiras en 2002 a 31,397.4 millones de lempiras en 2026.
Pese a este incremento, el sistema mantiene problemas estructurales severos como el desabastecimiento de medicamentos, falta de equipamiento tecnológico y la concentración de servicios especializados en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
En materia de seguridad, el presupuesto asignado pasó de 1,064.5 millones de lempiras en 2002 a 13,337.2 millones de lempiras en 2026, representando el 5.1% del Presupuesto General.
El informe apunta que, al realizar una comparación internacional, Honduras supera a países como Guatemala, Costa Rica y México en la proporción del presupuesto destinada a este sector.
No obstante, el estudio señala que la ciudadanía sigue sin percibir los resultados esperados en materia de seguridad ciudadana pese a la expansión de los recursos.
En cuanto a la Tasa de Seguridad Poblacional, su recaudación pasó de 15.4 millones de lempiras en 2011 a estimar 5,882 millones de lempiras para 2026, con cerca del 94% proveniente del sistema financiero.
El documento advierte que desde 2016 las memorias de la Secretaría de Finanzas (Sefin) dejaron de detallar la ejecución física y financiera de estos fondos, generando cuestionamientos sobre la transparencia.
Otro hallazgo relevante señala que, entre 2002 y 2026, el 59.1% de la inversión pública se canalizó mediante la modalidad indirecta, mientras que el 40.9% correspondió a inversión directa.
Para el año 2026, el 69.3% del presupuesto de inversión se orienta nuevamente a la vía indirecta, contrastando con el 52.2% de inversión directa alcanzado en el ejercicio fiscal previo.
Asimismo, el presupuesto de 2026 registra una contracción nominal del 1.1% al situarse en 263,807.1 millones de lempiras, frente a los 266,667.6 millones aprobados en 2025, marcando una pausa histórica en la serie analizada.
Ante este panorama financiero, las autoridades de la CCIT enfatizaron la necesidad de superar la administración de presupuestos basados en la inercia anual y transitar hacia una planificación estratégica vinculada al desarrollo nacional de largo plazo.
"Nos reunimos con los diputados del Congreso Nacional para entregarles la revisión del presupuesto del 2002 al 2026, donde encontramos resultados como el crecimiento inercial del presupuesto", indicó Edison Rivera, coordinador del Centro de Estudios e Investigaciones Económicas de la CCIT.
Los directivos gremiales insistieron en que el Estado debe priorizar el gasto hacia metas e indicadores verificables que garanticen un impacto real en el crecimiento económico y social.
"Este informe sirve como esa herramienta para que se pueda visualizar precisamente qué se ha venido haciendo con los presupuestos en nuestro país, cómo se han tomado las decisiones de incrementar o disminuir", manifestó Paola Díaz, directora ejecutiva de la CCIT.
Por su parte, los representantes del Poder Legislativo reconocieron la importancia de fiscalizar con rigor técnico la ejecución de los recursos públicos para responder de manera eficiente a las demandas de la población.
"La idea de poder sentarnos con la Cámara de Comercio, es conocer y revisar el presupuesto, pero sobre todo que nosotros como diputados seamos esa voz cantante que el presupuesto debe ir orientado al logro de objetivos, al logro de resultados", apuntó Sara Zavala, diputada del Congreso Nacional.