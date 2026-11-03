Ejecución presupuestaria 2026 de administración pública suma 70%

Tegucigalpa, Honduras.- La administración pública de Honduras acumula en 2026 una ejecución presupuestaria de 70.64%. Según el reciente informe publicado por la Secretaría de Finanzas (Sefin), el presupuesto vigente asciende a 447,123.2 millones de lempiras, de los que se han ejecutado L315,836.4 millones. La cantidad disponible para el último bimestre del presente ejercicio fiscal suma 121,080.3 millones de lempiras. La asignación del presupuesto 2026 correspondiente a la administración pública centralizada asciende a 263,630.4 millones de lempiras (70.58% del total), con una erogación de L186,081.3 millones y una disponibilidad de L71,610 millones.

Para el resto de la administración pública están vigentes 183,492.8 millones de lempiras, con una ejecución de L129,755.1 millones, que representa el 70.71%.Los gastos de la administración pública han sido cubiertos con 297,583.6 millones de lempiras de fuentes internas y L18,257.8 millones procedentes de recursos externos.

Grupos

La Secretaría de Finanzas divide el presupuesto general en ocho categorías para su monitoreo. Sin embargo, la mayor asignación corresponde a servicios personales (salarios y aportes patronales), con 117,539.4 millones de lempiras, de los que se han devengado L88,035.7 millones, equivalente a 74.90% del total.