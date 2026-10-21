Seguridad Pública de El Salvador destina L18,895 millones, no los 27,000 millones citados por Kilvett Bertrand

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Nacional, Kilvett Bertrand, afirmó que El Salvador cuenta con un presupuesto de seguridad de 27,000 millones de lempiras y que esa cantidad supera los recursos asignados a la Secretaría de Seguridad de Honduras. “El presupuesto de Seguridad de El Salvador es de 27,000 millones de lempiras. Supera el presupuesto de seguridad que tiene justamente Honduras”, expresó Bertrand (a partir del 1:59:41).

La afirmación de Kilvett Bertrand es engañosa porque combina un dato correcto con otro incorrecto. Es cierto que el presupuesto del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador supera al de la Secretaría de Seguridad de Honduras. La cartera de seguridad salvadoreña cuenta con una asignación equivalente a 18,895 millones de lempiras, frente a los 13,337 millones destinados a su homóloga hondureña. Sin embargo, los 27,000 millones de lempiras mencionados por el diputado resultan de la suma de los presupuestos de Seguridad Pública y Defensa Nacional, dos instituciones distintas con asignaciones independientes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En comunicación con EH Verifica, Bertrand mantuvo su afirmación inicial y aseguró que se refería a “dos instituciones de El Salvador”.

Presupuesto en El Salvador

EH Verifica revisó los datos presupuestarios publicados por la Asamblea Legislativa de El Salvador y la Secretaría de Finanzas (Sefin) de Honduras para el ejercicio fiscal de 2026, con el propósito de contrastar los montos. Según la información publicada por la Asamblea Legislativa de El Salvador, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública recibió una asignación de $702.6 millones para 2026. De acuerdo con el desglose presentado por esa institución, los recursos incluyen $471.92 millones para la Policía Nacional Civil (PNC), $128.63 millones para la Dirección General de Centros Penales y otras asignaciones para el funcionamiento de las dependencias de esa cartera. Por separado, el Ministerio de Defensa Nacional de El Salvador cuenta con un presupuesto de $334,596,852 para 2026. En El Salvador, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y el Ministerio de Defensa Nacional son dos instituciones distintas, con funciones y presupuestos independientes. Según los datos oficiales de la Asamblea Legislativa, para 2026 la primera institución cuenta con una asignación de $702.6 millones, mientras que la segunda dispone de $334.6 millones. En conjunto, ambos presupuestos suman $1,037.2 millones, equivalentes a 27,894 millones de lempiras, de acuerdo con el tipo de cambio del dólar al 21 de octubre de 2026. Esta separación presupuestaria permite establecer que, aunque las Fuerzas Armadas salvadoreñas también participan en tareas de apoyo a la seguridad pública, los recursos asignados a Defensa Nacional no forman parte del presupuesto aprobado para el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

Caso de Honduras

En Honduras, el presupuesto aprobado para la Secretaría de Seguridad en 2026 asciende a 13,337,239,381 lempiras, según el informe oficial de egresos publicado por la Secretaría de Finanzas. La asignación corresponde a los recursos aprobados para esa institución durante el ejercicio fiscal y no incluye el presupuesto de la Secretaría de Defensa Nacional, que figura por separado en los documentos presupuestarios hondureños. Al comparar exclusivamente los presupuestos de las carteras de seguridad, El Salvador dispone de aproximadamente 18,895 millones de lempiras, frente a los 13,337 millones de Honduras. Esto representa una diferencia cercana a 5,558 millones de lempiras a favor del país vecino. Es decir, la segunda parte de la declaración de Bertrand es correcta, porque el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador cuenta con más recursos presupuestarios que la Secretaría de Seguridad de Honduras. No obstante, la cantidad utilizada por el diputado para sustentar esa comparación incluye fondos que también corresponden a Defensa Nacional.

Dos fuentes distintas