Miss Universo 2026 y el visado, el obstáculo de las africanas

Los Ángeles, Estados Unidos.- Miss Universo Zimbabue, Roseanna Hall, y varias aspirantes de otros países africanos podrían quedar fuera de la 75.ª edición del certamen, que se celebrará en Puerto Rico y cuya final está prevista para el 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, según informó la BBC. Hall todavía no ha obtenido el visado para entrar en el territorio estadounidense. En un vídeo difundido en Instagram, explicó que lleva semanas en trámites. “Hemos estado yendo y viniendo para intentar que me aprueben el visado”, afirmó.

La candidata ha pasado las últimas semanas en Sudáfrica para gestionar el permiso. “Oficialmente, hoy es el día en que debía salir hacia Puerto Rico para la 75.ª edición de Miss Universo”, señaló.

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Las participantes comenzaron a llegar a la isla el 8 de noviembre para el registro, las pruebas de vestuario y otras actividades previas a la gala. La organización de Miss Universo en Zambia anunció la retirada de su representante, Pamela Mubanga, de 25 años y enfermera titulada, que había sido elegida el 8 de octubre. Según su comunicado, el caso responde a la restricción de viaje dictada por Estados Unidos y no a circunstancias personales, de documentación o de organización. El texto añade que otros cinco países africanos afrontan dificultades similares, aunque no los identifica.