Estados Unidos levanta suspensión de despegues que paralizó vuelos en aeropuertos

Washington, Estados Unidos.- La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) levantó este viernes la suspensión nacional de despegues que había paralizado durante horas las operaciones aéreas en los aeropuertos del país debido a una interrupción en las comunicaciones, según anunció el organismo. La Administración de Donald Trump atribuyó el incidente, que provocó miles de retrasos aéreos, a una caída del sistema de comunicaciones y descartó que se debiera a un ataque terrorista contra Estados Unidos. En una rueda de prensa en la Casa Blanca, el secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó la reapertura del espacio aéreo, aunque advirtió de que el tráfico tardará en recuperar la normalidad.

"Vamos a intentar trasladar tantos de esos aviones como podamos esta noche, si contamos con suficientes tripulaciones para realizar esos vuelos. Si no, empezaremos mañana por la mañana", declaró. En la misma comparecencia, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, descartó que se hubiera producido un ataque contra Estados Unidos y aseguró que el incidente no estaba relacionado con la caída de Microsoft del jueves. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "El público nunca estuvo en peligro durante este proceso. Nunca hubo vidas en riesgo. Todos sus seres queridos están a salvo. Estamos trabajando para resolver el problema, y esperamos tener las operaciones en marcha y funcionando", aseguró. Duffy explicó que los sistemas de telecomunicaciones analógicos de la FAA sufrieron una sobrecarga de datos que provocó inconsistencias en la información transmitida por sus enrutadores, lo que llevó a las autoridades a apagar el sistema como medida preventiva. El secretario pidió al Congreso autorizar "fondos de emergencia" para poder modernizar la infraestructura de control aéreo.