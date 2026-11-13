Cortes de energía programados para este sábado 14 de noviembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) publicó el listado de zonas que estarán sin energía este sábado 14 de noviembre, todas en el departamento de Olancho.

La interrupción del fluido eléctrico será desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. y se deberá al mantenimiento e instalación de restauradores del Proyecto DAS (Sistema de Automatización de la Distribución, por sus siglas en inglés).

Dicho proyecto con un costo de 13.5 a 13.9 millones de dólares en fondos no reembolsables otorgados por el gobierno de Corea del Sur.