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Cortes de energía programados para este sábado 14 de noviembre en Honduras

Diversas zonas del departamento de Olancho estarán sin energía por ocho horas este sábado

  • Actualizado: 13 de noviembre de 2026 a las 17:07
Cortes de energía programados para este sábado 14 de noviembre en Honduras

Conoce las zonas sin energía en Honduras este sábado 14 de noviembre.

Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) publicó el listado de zonas que estarán sin energía este sábado 14 de noviembre, todas en el departamento de Olancho.

La interrupción del fluido eléctrico será desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. y se deberá al mantenimiento e instalación de restauradores del Proyecto DAS (Sistema de Automatización de la Distribución, por sus siglas en inglés).

Dicho proyecto con un costo de 13.5 a 13.9 millones de dólares en fondos no reembolsables otorgados por el gobierno de Corea del Sur.

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A continuación el listado detallado de sectores que no contarán con el servicio eléctrico este sábado 14 de noviembre:

Zonas de Olancho - 8:00 a. m. a las 4:00 p. m.:

Santa María del Real, Generación distribuida Santa María del Real, El Guayabito, Punuare, Arimis, El Esquilinchuche, Santa Cruz del Potrero, La Cruz, La Herradura, San Luis de Lajas, El Guapote, San Carlos, Guanabitas, Aldea San Pedro de Catacamas, Tempiscapita, El Boquerón, Miras de Hombre, Aldea González y zonas aledañas.

Cortes de energía programados para este sábado 14 de noviembre en Honduras

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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