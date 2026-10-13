Miss Universo exhibe sus 18 coronas en Puerto Rico antes de la gran final

San Juan, Puerto Rico.- Dieciocho coronas de Miss Universo ocupan desde hoy el segundo nivel de Plaza Las Américas, en el antiguo local de Sears, donde The Miss Universe Experience abrió sus puertas con entrada gratuita.
La muestra, curada por el Puerto Rican Fashion History Council, forma parte de las actividades previas a la 75.ª edición del certamen, cuya final está pautada para el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.
Junto a las coronas se exhiben fotografías, relatos y piezas que repasan la moda, el diseño y las historias de las mujeres que han pasado por el concurso. Medios locales hablan de alrededor de 600 piezas, entre coronas, vestuarios de competencia, trajes típicos, etc.
Según El Vocero, las joyas que estaban en las oficinas de la organización internacional requirieron una compleja operación de traslado y seguridad, y el espacio cuenta con vigilancia las 24 horas y sistema de cámaras.
A la inauguración asistieron la gobernadora, Jenniffer González Colón; el director ejecutivo de Miss Universe Organization, Ronald Day; y Jennifer Barreto, Miss Universe Puerto Rico 2026, quien fungió como anfitriona.
La mandataria recordó el lugar de la isla en la historia del concurso. “Puerto Rico tiene una historia muy especial con Miss Universe. Nuestras cinco reinas han llevado el nombre de nuestra Isla a lo más alto y son motivo de orgullo para todos los puertorriqueños”.
Day, por su parte, aseguró que “esta exposición permitirá que el público y los miles de fanáticos que serán parte de la histórica celebración del 75 aniversario de Miss Universe puedan conocer de cerca la historia y evolución del certamen a través de nuestras emblemáticas coronas y una colección de recuerdos que forman parte de nuestro legado”.
La directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Willianette Robles Cancel, afirmó que “esta exhibición nos brinda la oportunidad de celebrar 75 años de historia, reconocer el legado del certamen y compartirlo con residentes y visitantes”.
El vínculo de la isla con el certamen tiene raíces profundas. Puerto Rico fue sede en 1972, 2001 y 2002, y cuenta con cinco coronadas universales: Marisol Malaret (1970), Deborah Carthy-Deu (1985), Dayanara Torres (1993), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2006).
La exhibición les dedica un espacio propio. La apertura, además, coincidió con el natalicio de Malaret, la primera boricua en alcanzar la corona, quien habría cumplido 77 años.
La muestra cuenta con la colaboración de Plaza Las Américas, la Compañía de Turismo de Puerto Rico, el Puerto Rican Fashion History Council, Miss Universe Organization y Miss Universe Puerto Rico, entre otras entidades.