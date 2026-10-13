Miss Universo exhibe sus 18 coronas en Puerto Rico antes de la gran final

San Juan, Puerto Rico.- Dieciocho coronas de Miss Universo ocupan desde hoy el segundo nivel de Plaza Las Américas, en el antiguo local de Sears, donde The Miss Universe Experience abrió sus puertas con entrada gratuita. La muestra, curada por el Puerto Rican Fashion History Council, forma parte de las actividades previas a la 75.ª edición del certamen, cuya final está pautada para el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Junto a las coronas se exhiben fotografías, relatos y piezas que repasan la moda, el diseño y las historias de las mujeres que han pasado por el concurso. Medios locales hablan de alrededor de 600 piezas, entre coronas, vestuarios de competencia, trajes típicos, etc.

Según El Vocero, las joyas que estaban en las oficinas de la organización internacional requirieron una compleja operación de traslado y seguridad, y el espacio cuenta con vigilancia las 24 horas y sistema de cámaras. A la inauguración asistieron la gobernadora, Jenniffer González Colón; el director ejecutivo de Miss Universe Organization, Ronald Day; y Jennifer Barreto, Miss Universe Puerto Rico 2026, quien fungió como anfitriona. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La mandataria recordó el lugar de la isla en la historia del concurso. “Puerto Rico tiene una historia muy especial con Miss Universe. Nuestras cinco reinas han llevado el nombre de nuestra Isla a lo más alto y son motivo de orgullo para todos los puertorriqueños”.