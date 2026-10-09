Sigue prófuga: ¿Qué ha sido de Anne Jakrajutatip, la exdueña del Miss Universo?

Anne Jakkaphong Jakrajutatip, la exdueña de Miss Universo, tiene una cuenta pendiente con la justicia de su país, luego de que un tribunal de Bangkok la condenara a dos años de prisión, sin posibilidad de que la pena se suspenda. ¿Huyó? A continuación, lo que se sabe de ella.
El fallo en su contra se registró el pasado 26 de diciembre de 2025; sin embargo, la sentencia se leyó en su ausencia, pues no se presentó. Se sabe que semanas previas a la audiencia, ya existía una orden de arresto para Jakrajutatip.
La polémica inició cuando un cirujano plástico que invirtió alrededor de 90,000 dólares en la empresa de Anne, JKN Global Group, se sintió engañado. Según el caso, la información que recibió sobre esos bonos no era verdadera.
Aunque esto tampoco fue un tropiezo repentino, de hecho, se formalizaron cargos en contra de Jakrajutatip en 2023, y recibió libertad bajo fianza.
Sin embargo, en 2025 se presentaron otras señales de alerta más fuertes. El 5 de junio, ella y su hermana Pimauma dejaron sus cargos en la empresa, y al día siguiente el regulador bursátil de Tailandia las denunció por la vía penal.
En diciembre, la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia ordenó congelar durante 180 días los bienes de cuatro personas, entre ellas Anne. También se les impidió salir del país de forma temporal.
Solo para dimensionar su caída, hay que regresar a octubre de 2022, tiempo en que su grupo pagó nada más y nada menos que 20 millones de dólares por Miss Universo, convirtiéndose en la primera mujer transgénero al frente de un concurso de belleza internacional.
Un año después, sumó al empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, quien se convirtió en su socio y terminó adquiriendo la mitad del negocio en octubre de 2023.
A inicios de 2026 se dijo que ninguno seguía como dueño, pero Rocha y la organización negaron que el certamen estuviera en venta.
La ausencia de Anne se hizo sentir cuando Miss Universo llegó a Tailandia, su tierra natal. No estuvo ni en la concentración ni en la final. Hasta ahora, nadie sabe con certeza dónde está.
Algunos medios tailandeses hablan de una posible salida del país, y otros apuntan a México, sin que haya confirmación oficial. De hecho, la última publicación de Jakrajutatip data del 29 de octubre de 2025, donde aparece con sus dos hijos, Andrew y Angelica, en un retrato.
Anne sigue prófuga ante una orden de captura en su contra, que sigue vigente. Mientras tanto, el concurso de belleza busca estabilidad. Su sede cambió de México a Nueva York, y Puerto Rico, que iba a recibir la edición 2026, frenó su apoyo hasta tener más claridad.