Así suena el grito de "Honduras": Luisa Pineda afina su voz para el Miss Universo 2026

Miami, Estados Unidos.- La Miss Honduras Universo 2026, Luisa Pineda, aceptó una prueba breve frente a la cámara del missólogo Salvita y pronunció su nombre seguido del país que representa. "Luisa Pineda, ¡Honduras!", dijo la representante nacional durante su preparación en Miami rumbo a Miss Universe 2026. El ejercicio surgió después de que Salvita le preguntara cómo se escucharía ese nombre y ese país cuando le toque decirlo en el certamen. Pineda respondió que "eso va a ser increíble", y de inmediato él propuso lo que llamó una prueba rápida.

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La conversación se dio en medio de un proceso intenso. Pineda contó que trabaja con un equipo de preparación en la ciudad estadounidense, donde le señalan qué está bien y qué debe corregir. Lejos de incomodarla, el método la entusiasma. "Me encanta realmente estar en este proceso en donde también estoy aprendiendo muchísimo", afirmó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Salvita, por su parte, no escatimó elogios. "Me siento superfeliz de conocerte, de decir 'Guau, qué bella es en persona'", le dijo, y destacó la preparación que ve en ella. Consultada por sus expectativas, la candidata habló de algo más que de competir. "Realmente quiero representar a mi país de la mejor manera", dijo, y agregó que desea conocer a todas las participantes. Su meta, según explicó, es que "la gente pueda conocer una Honduras diferente" y que vea al país "de una manera tan linda" a través de su representación. Pineda, de 26 años y originaria de San Francisco de Yojoa, Cortés, fue coronada Miss Honduras Universo 2026 la noche del viernes 11 de septiembre en San Pedro Sula. El triunfo llegó en su segundo intento. En 2025 había competido por la banda de San Pedro Sula y quedó entre las finalistas sin alcanzar la corona. Esta vez, bajo la banda de su municipio, la virreina fue Anaís Vargas, de Valle, y el tercer lugar correspondió a Kat Sarmiento, de Copán.