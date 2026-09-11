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Miss San Francisco de Yojoa, Luisa Paola Pineda, ​es la nueva Miss Honduras Universo 2026

Miss San Francisco de Yojoa, Luisa Pineda, portará ahora con gran orgullo la corona y la banda que la convierten en Miss Honduras Universo 2026

  • Actualizado: 11 de septiembre de 2026 a las 19:25
Miss San Francisco de Yojoa, Luisa Paola Pineda, ​es la nueva Miss Honduras Universo 2026

Miss San Francisco de Yojoa, Luisa Pineda, fue coronada como la nueva representante de Honduras en Miss Universo 2026.

 Foto: Yoseph Amaya| EL HERALDO

San Pedro Sula, Honduras.- ¡Honduras tiene una nueva reina! Luisa Paola Pineda Barahona, Miss San Francisco de Yojoa, se coronó la noche de este viernes -11 de septiembre- como la nueva Miss Honduras Universo 2026, luego de imponerse con su belleza, elegancia y seguridad en la pasarela frente a las demás candidatas.

Tomando de la mano a la finalista Anaís Vargas, y con los nervios a flor de piel, Luisa escuchó su nombre y no pudo contener las lágrimas al saber que hoy se convierte en la nueva reina de su país.

Con su belleza, carisma e impecable pasarela, Pineda Barahona deslumbró en el escenario del Centro de Convenciones del Hotel Copantl, en San Pedro Sula, Cortés, donde se desarrolló la gala de elección de la nueva representante de Honduras.

Rumbo al Miss Honduras 2026: conoce a Luisa Pineda, Miss San Francisco de Yojoa

Anaís Vargas, Miss Valle; Luisa Paola Pineda, Miss San Francisco de Yojoa; y Kat Sarmiento, Miss Copán, fueron las tres finalistas que pasaron a la ronda final de preguntas, donde Luisa logró destacar.

La guapa hondureña destacó a lo largo de la gala siendo una de las favoritas del público.

La guapa hondureña destacó a lo largo de la gala siendo una de las favoritas del público.

 (Foto: Yoseph Amaya/EL HERALDO.)

La competencia reunió a las candidatas que durante las últimas semanas se prepararon para enfrentar las diferentes etapas del certamen y dar lo mejor en el escenario.

Toda una belleza, así es Luisa Pineda, Miss San Francisco de Yojoa.

Toda una belleza, así es Luisa Pineda, Miss San Francisco de Yojoa.

 (Foto: Yoseph Amaya| EL HERALDO)

La tensión aumentó durante la recta final, cuando las semifinalistas fueron llamadas y eliminadas una a una, donde el jurado tuvo la responsabilidad de elegir a la sucesora de Alejandra Fuentes, Miss Honduras Universo 2025.

Alejandra Fuentes se despide de su reinado como Miss Honduras Universo

Finalmente, llegó el momento más esperado de la noche: el anuncio del nombre de la nueva soberana de la belleza hondureña.

Entre aplausos, emoción y lágrimas, Luisa Pineda recibió la corona que la acredita como Miss Honduras Universo 2026 y asumirá desde esta noche la responsabilidad de representar al país en la próxima edición de Miss Universo, que se llevará a cabo el 26 noviembre, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico.

Miss San Francisco de Yojoa inicia esta noche un nuevo capítulo en su carrera y se convierte en la mujer que llevará la banda de Honduras en la próxima edición del certamen internacional.

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Alejandra Rivera
Alejandra Rivera
Periodista

Licenciada en Periodismo por la UNAH. Redactora de temas nacionales e internacionales, principalmente con narrativas políticas y humanas, en la mesa digital de El Heraldo.

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