Miss San Francisco de Yojoa, Luisa Paola Pineda, ​es la nueva Miss Honduras Universo 2026

San Pedro Sula, Honduras.- ¡Honduras tiene una nueva reina! Luisa Paola Pineda Barahona, Miss San Francisco de Yojoa, se coronó la noche de este viernes -11 de septiembre- como la nueva Miss Honduras Universo 2026, luego de imponerse con su belleza, elegancia y seguridad en la pasarela frente a las demás candidatas.
Tomando de la mano a la finalista Anaís Vargas, y con los nervios a flor de piel, Luisa escuchó su nombre y no pudo contener las lágrimas al saber que hoy se convierte en la nueva reina de su país.
Con su belleza, carisma e impecable pasarela, Pineda Barahona deslumbró en el escenario del Centro de Convenciones del Hotel Copantl, en San Pedro Sula, Cortés, donde se desarrolló la gala de elección de la nueva representante de Honduras.
Anaís Vargas, Miss Valle; Luisa Paola Pineda, Miss San Francisco de Yojoa; y Kat Sarmiento, Miss Copán, fueron las tres finalistas que pasaron a la ronda final de preguntas, donde Luisa logró destacar.
La competencia reunió a las candidatas que durante las últimas semanas se prepararon para enfrentar las diferentes etapas del certamen y dar lo mejor en el escenario.
La tensión aumentó durante la recta final, cuando las semifinalistas fueron llamadas y eliminadas una a una, donde el jurado tuvo la responsabilidad de elegir a la sucesora de Alejandra Fuentes, Miss Honduras Universo 2025.
Finalmente, llegó el momento más esperado de la noche: el anuncio del nombre de la nueva soberana de la belleza hondureña.
Entre aplausos, emoción y lágrimas, Luisa Pineda recibió la corona que la acredita como Miss Honduras Universo 2026 y asumirá desde esta noche la responsabilidad de representar al país en la próxima edición de Miss Universo, que se llevará a cabo el 26 noviembre, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico.
Miss San Francisco de Yojoa inicia esta noche un nuevo capítulo en su carrera y se convierte en la mujer que llevará la banda de Honduras en la próxima edición del certamen internacional.