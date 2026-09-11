Miss San Francisco de Yojoa, Luisa Paola Pineda, ​es la nueva Miss Honduras Universo 2026

San Pedro Sula, Honduras.- ¡Honduras tiene una nueva reina! Luisa Paola Pineda Barahona, Miss San Francisco de Yojoa, se coronó la noche de este viernes -11 de septiembre- como la nueva Miss Honduras Universo 2026, luego de imponerse con su belleza, elegancia y seguridad en la pasarela frente a las demás candidatas.

Tomando de la mano a la finalista Anaís Vargas, y con los nervios a flor de piel, Luisa escuchó su nombre y no pudo contener las lágrimas al saber que hoy se convierte en la nueva reina de su país.

Con su belleza, carisma e impecable pasarela, Pineda Barahona deslumbró en el escenario del Centro de Convenciones del Hotel Copantl, en San Pedro Sula, Cortés, donde se desarrolló la gala de elección de la nueva representante de Honduras.