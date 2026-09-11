Kennia Mondragón, Luisa Pineda y Yariela García entre las siete semifinalistas del Miss Honduras Universo 2026

San Pedro Sula, Honduras.- La emoción y los nervios se sienten cada vez más. Estamos a tan solo siete semifinalistas de conocer a la próxima Miss Honduras Universo 2026, tras la segunda fase de eliminación por calificación del jurado.
Miss Cortés, Valle, Copán, Francisco Morazán, Comayagua, San Francisco de Yojoa y Santa Bárbara son las primeras candidatas que pasaron a la tercera ronda, a tan casi nada de conocer a la próxima portadora de la corona.
La representante de Cortés fue la primera en ser llamada a la lista como primera semifinalista de esta ronda, siendo una de las favoritas para obtener la corona, junto a Comayagua y San Francisco de Yojoa.
Ellas son las ganadoras:
Stephie Alexandra Morel Yanes, Miss Cortés
Anais Vargas, Miss Valle
Kat Sarmiento, Miss Copán
Kennia Mondragón, Miss Francisco Morazán
Yariela García, Miss Comayagua
Luisa Paola Pineda, Miss San Francisco de Yojoa
Waleska Liseth Méndez, Miss Santa Bárbara
De las 19 candidatas, ya solo siete han pasado a esta fase, quienes han destacado por su carisma, belleza, sonrisa y destacada pasarela en el escenario del Hotel Copantl, en San Pedro Sula, Cortés.
¿Quiénes han sido eliminadas hasta el momento?
Bridget Torres, Miss La Lima, Mariela Solís, Miss La Ceiba, Stephanie Guifarro, Miss Comunidad Honduras USA, Luciana Núñez, Miss Tegucigalpa, Jakelline Baca, Miss Choluteca y Nora Flores, Miss Ocotepeque fueron las primeras eliminadas, donde tan solo quedaron 13 finalistas.
Cabe mencionar que inicialmente habían sido clasificadas 12 de ellas, pero al final fue clasificada Jennifer Castro, Miss Yoro, tras una decisión mediante votación del público.
Las eliminadas en la segunda fase son Sherley Tejada, Miss El Paraíso, Claudia Nathalie Canahuati, Miss San Pedro Sula, Rosa Amalia Olivares, Miss La Paz, Seleny Pineda, Miss Omoa, Zully Paz, Miss Atlántida y Jennifer Castro, Miss Yoro.