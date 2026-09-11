Kennia Mondragón, Luisa Pineda y Yariela García entre las siete semifinalistas del Miss Honduras Universo 2026

San Pedro Sula, Honduras.- La emoción y los nervios se sienten cada vez más. Estamos a tan solo siete semifinalistas de conocer a la próxima Miss Honduras Universo 2026, tras la segunda fase de eliminación por calificación del jurado.

Miss Cortés, Valle, Copán, Francisco Morazán, Comayagua, San Francisco de Yojoa y Santa Bárbara son las primeras candidatas que pasaron a la tercera ronda, a tan casi nada de conocer a la próxima portadora de la corona.

La representante de Cortés fue la primera en ser llamada a la lista como primera semifinalista de esta ronda, siendo una de las favoritas para obtener la corona, junto a Comayagua y San Francisco de Yojoa.

Ellas son las ganadoras:

Stephie Alexandra Morel Yanes, Miss Cortés

Anais Vargas, Miss Valle

Kat Sarmiento, Miss Copán

Kennia Mondragón, Miss Francisco Morazán

Yariela García, Miss Comayagua

Luisa Paola Pineda, Miss San Francisco de Yojoa

Waleska Liseth Méndez, Miss Santa Bárbara