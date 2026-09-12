  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

A un paso de la corona: Ellas son las tres finalistas de Miss Honduras Universo 2026

La competencia por la corona de Miss Honduras Universo 2026 llegó a su etapa decisiva. El jurado calificador ya eligió al último top de la noche

  • Actualizado: 12 de septiembre de 2026 a las 00:13
A un paso de la corona: Ellas son las tres finalistas de Miss Honduras Universo 2026

¡La corona está entre ellas! Estas son las tres finalistas de Miss Honduras Universo 2026

 Foto: Yoseph Amaya/ EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- La emoción aumenta en el certamen de belleza, luego de que el jurado calificador anunciara a las tres candidatas que lograron avanzar a la última etapa de la competencia.

Las tres finalistas deberán esperar la decisión definitiva del jurado, que determinará quién de ellas se quedará con la corona de Miss Honduras Universo 2026.

La ganadora asumirá la responsabilidad de representar a Honduras en Miss Universo 2026, uno de los concursos de belleza más importantes a nivel internacional.

Ellas son las primeras 13 semifinalistas de Miss Honduras Universo 2026 que avanzan a la siguiente ronda

Estas son las tres finalistas:

Kat Sarmiento — Copán

Luisa Paola Pineda — San Francisco de Yojoa

Anais Vargas — Valle

Kat Sarmiento — Copán

Luisa Paola Pineda — San Francisco de Yojoa

Anais Vargas — Valle

La decisión final está ahora en manos del jurado calificador, que deberá elegir entre las tres finalistas a quien se convertirá en la nueva reina de belleza de Honduras.

La nueva Miss Honduras Universo tendrá además la responsabilidad de representar al país en Miss Universo 2026, certamen internacional que se celebrará en Puerto Rico en noviembre.

Kennia Mondragón, Luisa Pineda y Yariela García entre las siete semifinalistas del Miss Honduras Universo 2026

Un total de 19 candidatas participaron en la competencia por la corona. Sin embargo, la disputa llegó a su etapa decisiva y ahora solo tres representantes continúan con posibilidades de convertirse en la sucesora de Alejandra Fuentes.

La corona está entre Kat Sarmiento, representante de Copán; Luisa Paola Pineda, de San Francisco de Yojoa; y Anais Vargas, representante de Valle. Una de ellas será coronada como la nueva Miss Honduras Universo 2026.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias