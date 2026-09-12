A un paso de la corona: Ellas son las tres finalistas de Miss Honduras Universo 2026

Tegucigalpa, Honduras.- La emoción aumenta en el certamen de belleza, luego de que el jurado calificador anunciara a las tres candidatas que lograron avanzar a la última etapa de la competencia.
Las tres finalistas deberán esperar la decisión definitiva del jurado, que determinará quién de ellas se quedará con la corona de Miss Honduras Universo 2026.
La ganadora asumirá la responsabilidad de representar a Honduras en Miss Universo 2026, uno de los concursos de belleza más importantes a nivel internacional.
Estas son las tres finalistas:
Kat Sarmiento — Copán
Luisa Paola Pineda — San Francisco de Yojoa
Anais Vargas — Valle
Kat Sarmiento — Copán
Luisa Paola Pineda — San Francisco de Yojoa
Anais Vargas — Valle
La decisión final está ahora en manos del jurado calificador, que deberá elegir entre las tres finalistas a quien se convertirá en la nueva reina de belleza de Honduras.
La nueva Miss Honduras Universo tendrá además la responsabilidad de representar al país en Miss Universo 2026, certamen internacional que se celebrará en Puerto Rico en noviembre.
Un total de 19 candidatas participaron en la competencia por la corona. Sin embargo, la disputa llegó a su etapa decisiva y ahora solo tres representantes continúan con posibilidades de convertirse en la sucesora de Alejandra Fuentes.
La corona está entre Kat Sarmiento, representante de Copán; Luisa Paola Pineda, de San Francisco de Yojoa; y Anais Vargas, representante de Valle. Una de ellas será coronada como la nueva Miss Honduras Universo 2026.