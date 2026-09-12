A un paso de la corona: Ellas son las tres finalistas de Miss Honduras Universo 2026

Tegucigalpa, Honduras.- La emoción aumenta en el certamen de belleza, luego de que el jurado calificador anunciara a las tres candidatas que lograron avanzar a la última etapa de la competencia.

Las tres finalistas deberán esperar la decisión definitiva del jurado, que determinará quién de ellas se quedará con la corona de Miss Honduras Universo 2026.

La ganadora asumirá la responsabilidad de representar a Honduras en Miss Universo 2026, uno de los concursos de belleza más importantes a nivel internacional.