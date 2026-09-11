Ellas son las primeras 13 semifinalistas de Miss Honduras Universo 2026 que avanzan a la siguiente ronda

Tegucigalpa, Honduras.- Trece de las 19 concursantes fueron seleccionadas como las primeras semifinalistas de Miss Honduras Universo 2026. ¿Quiénes son? Aquí te contamos.

Luego de que las candidatas realizaran su primera presentación y posteriormente desfilaran en traje de baño, el jurado calificador tomó la difícil decisión de elegir a las 13 participantes que continúan en competencia.

Las primeras 13 semifinalistas se enfrentarán ahora a una nueva ronda del certamen, en la que deberán demostrar nuevamente sus cualidades para avanzar a la siguiente etapa.