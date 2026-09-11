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Ellas son las primeras 13 semifinalistas de Miss Honduras Universo 2026 que avanzan a la siguiente ronda

Una a una fueron anunciadas las candidatas que continúan en la lucha por la corona. Estas son las primeras 13 semifinalistas de Miss Honduras Universo 2026

  • Actualizado: 11 de septiembre de 2026 a las 21:50
Ellas son las primeras 13 semifinalistas de Miss Honduras Universo 2026 que avanzan a la siguiente ronda

La competencia se reduce. De las 19 candidatas que iniciaron el certamen, 13 fueron elegidas para avanzar a la siguiente ronda de Miss Honduras Universo 2026.

 Foto: Yoseph Amaya/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Trece de las 19 concursantes fueron seleccionadas como las primeras semifinalistas de Miss Honduras Universo 2026. ¿Quiénes son? Aquí te contamos.

Luego de que las candidatas realizaran su primera presentación y posteriormente desfilaran en traje de baño, el jurado calificador tomó la difícil decisión de elegir a las 13 participantes que continúan en competencia.

Las primeras 13 semifinalistas se enfrentarán ahora a una nueva ronda del certamen, en la que deberán demostrar nuevamente sus cualidades para avanzar a la siguiente etapa.

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De las 13 concursantes, únicamente seis lograrán avanzar y continuarán en la competencia por la corona de Miss Honduras Universo 2026.

Estas son las 13 semifinalistas:

1) Waleska Liseth Méndez — Santa Bárbara

2) Yariela García — Comayagua

3) Kat Sarmiento — Copán

4) Kennia Mondragón — Francisco Morazán

5) Sherley Tejada — El Paraíso

6) Claudia Nathalie Canahuati — San Pedro Sula

7) Anais Vargas — Valle

8) Luisa Paola Pineda — San Francisco de Yojoa

9) Stephie Alexandra Morel Yanes — Cortés

10) Rosa Amalia Olivares — La Paz

11) Seleny Pineda, Miss Omoa

12) Zully Paz — Atlántida

13) Jennifer Castro, Miss Yoro

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Daniela Zepeda
Daniela Zepeda
Periodista

Egresada de licenciatura en Periodismo por la UNAH, con amplia experiencia en verificación de datos (Fact-checking) y cobertura de temas de salud y educación. Competente en el manejo de herramientas audiovisuales y con sólida trayectoria en producción multimedia.

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