Ellas son las primeras 13 semifinalistas de Miss Honduras Universo 2026 que avanzan a la siguiente ronda

Tegucigalpa, Honduras.- Trece de las 19 concursantes fueron seleccionadas como las primeras semifinalistas de Miss Honduras Universo 2026. ¿Quiénes son? Aquí te contamos.
Luego de que las candidatas realizaran su primera presentación y posteriormente desfilaran en traje de baño, el jurado calificador tomó la difícil decisión de elegir a las 13 participantes que continúan en competencia.
Las primeras 13 semifinalistas se enfrentarán ahora a una nueva ronda del certamen, en la que deberán demostrar nuevamente sus cualidades para avanzar a la siguiente etapa.
De las 13 concursantes, únicamente seis lograrán avanzar y continuarán en la competencia por la corona de Miss Honduras Universo 2026.
Estas son las 13 semifinalistas:
1) Waleska Liseth Méndez — Santa Bárbara
2) Yariela García — Comayagua
3) Kat Sarmiento — Copán
4) Kennia Mondragón — Francisco Morazán
5) Sherley Tejada — El Paraíso
6) Claudia Nathalie Canahuati — San Pedro Sula
7) Anais Vargas — Valle
8) Luisa Paola Pineda — San Francisco de Yojoa
9) Stephie Alexandra Morel Yanes — Cortés
10) Rosa Amalia Olivares — La Paz
11) Seleny Pineda, Miss Omoa
12) Zully Paz — Atlántida
13) Jennifer Castro, Miss Yoro