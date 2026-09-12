Las semifinalistas de Miss Honduras Universo exponen sus ideas en la ronda de preguntas

Tegucigalpa, Honduras.- Las siete semifinalistas del Miss Honduras Universo enfrentaron una de las pruebas más importantes de la competencia: la ronda de preguntas, en la que abordaron temas como la seguridad nacional, la influencia positiva, el bienestar integral, la paz, el liderazgo y la protección del medio ambiente.

Las representantes de Cortés, Valle, Copán, Francisco Morazán, Comayagua, San Francisco de Yojoa y Santa Bárbara compartieron sus opiniones ante interrogantes que pusieron a prueba su capacidad de análisis, seguridad y compromiso con la sociedad.

La representante de Cortés, Stephie Morel, fue consultada sobre si la injerencia extranjera puede justificarse cuando está en juego la inestabilidad de un país. La candidata respondió que sí y relacionó su postura con la seguridad de Honduras y la justicia.

Por su parte, Miss Valle, Anaís Vargas, respondió a la pregunta de si prefería ser influencer o figura pública. La semifinalista aseguró que no se identifica con ninguna de esas opciones, pues aspira a ser una mujer que pueda influir positivamente en quienes la rodean.

“La verdad que ni una ni la otra, prefiero ser una mujer que pueda influir de manera positiva en la vida de todos los que me rodean”, expresó.

La candidata destacó que la cantidad de seguidores en redes sociales no es lo más importante, sino inspirar a las personas y promover acciones positivas.

Miss Copán, Katt Sarmiento, habló sobre los cambios que ha impulsado por Honduras. Explicó que apoya a la comunidad latina, especialmente a los hondureños, para acceder a recursos esenciales, además de promover el bienestar y la salud física y mental.

Como aspirante a la corona nacional, manifestó su deseo de amplificar un mensaje de bienestar integral, con especial atención en la prevención, un área que considera necesaria para Honduras.

La semifinalista de Francisco Morazán, Kennia Mondragón, fue cuestionada sobre qué papel asumiría para visibilizar a las mujeres que sufren en zonas de guerra si llegara a convertirse en Miss Universo.

En su respuesta, destacó la importancia de la paz y explicó que utilizaría la plataforma del certamen para alzar la voz y visibilizar las historias de las mujeres que atraviesan situaciones difíciles.

“Si fuera Miss Universo incitaría la paz, porque así evitaríamos demasiadas guerras”, expresó la candidata, quien también resaltó que muchas personas viven situaciones complicadas a causa de los conflictos.

Mientras tanto, Miss Comayagua, Yariela García, respondió qué líder mundial le gustaría ser y qué cambios impulsaría, García dejó claro que: “No quiero ser alguien más, quiero ser yo misma”.

La candidata habló sobre el trabajo que ha realizado en su confianza personal y señaló que la timidez fue una de sus debilidades. También invitó a las personas a trabajar en sí mismas para generar cambios positivos.

“Si ustedes realmente quieren hacer un cambio no solamente en su vida, sino en la vida de las demás personas, tienen que trabajar en sí mismos”, afirmó.

Miss San Francisco de Yojoa, Luisa Pineda, fue consultada sobre qué deben hacer los líderes actuales para proteger el medio ambiente. En su intervención, señaló que los líderes deben ser personas transformadoras y habló sobre la importancia de los métodos de enseñanza para promover la protección ambiental.

Finalmente, Miss Santa Bárbara, Waleska Méndez respondió si Honduras tiene la obligación moral de ayudar a otro país de Latinoamérica que atraviese una situación de desgracia.

La semifinalista defendió la solidaridad entre los pueblos y la importancia de ayudarse unos a otros: “Ayudar al prójimo porque al final es lo que tenemos que sembrar en la sociedad”.

Con esta ronda de preguntas, las semifinalistas marcaron su pase a la ronda final.