¿Un escenario en movimiento? La apuesta de Miss Universe para su gran final

San Juan, Puerto Rico.- Miss Universe Organization presentó este miércoles el escenario con el que vestirá la final de su 75 aniversario, una estructura de elementos móviles, gráficos en 3D y sistemas de iluminación y video que cambiarán de fisonomía durante la velada del 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. Según explicó la organización, la configuración, los colores, la iluminación y el ambiente se modificarán de forma continua a lo largo del espectáculo.

La idea es que cada bloque de la noche, desde las presentaciones iniciales hasta la coronación, luzca distinto al anterior.

Instagram

El diseño responde a la ambición de una edición que la compañía presenta como celebración de sus siete décadas y media de historia. Ronald Day, director ejecutivo de Miss Universe Organization, lo resumió en un comunicado: "Queríamos crear un escenario a la altura de los 75 años de historia de Miss Universe. Es ambicioso, innovador y diferente a todo lo que hemos hecho antes", afirmó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Day agregó que la propuesta "crea una identidad visual única y estrechamente vinculada a esta celebración de aniversario en Puerto Rico". El ejecutivo ya había adelantado el tono tecnológico de la cita cuando la organización dio a conocer el calendario. "Junto con tecnología de vanguardia, innovación y un entretenimiento espectacular, estos tres eventos inolvidables celebrarán el impacto global y el legado perdurable de Miss Universo mientras miramos hacia el futuro", sostuvo.