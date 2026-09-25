Miss Universo: Puerto Rico exige el cese de Nawat Itsaragrisil

San Juan, Puerto Rico.- El cese al frente de la organización del Miss Universo del empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, pidió la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR). La solicitud es debido a que a Nawat se le señala de divulgar “aseveraciones falsas, inexactas o materialmente engañosas” relacionadas con los procesos de contratación, manejo y desembolso de fondos públicos destinados a la celebración de Miss Universo 2026 en Puerto Rico. En una misiva emitida este jueves, la CTPR hizo la solicitud en la que defendió la legalidad de las actuaciones realizadas en el marco de los acuerdos relacionados con el certamen.

“Tenemos conocimiento de que existen controversias entre el señor Itsaragrisil y personas o entidades vinculadas a la organización Miss Universo. La Compañía de Turismo no es parte de esas diferencias y no permitiremos que una controversia entre terceros se utilice para cuestionar, sin fundamento, la integridad de nuestros procesos o el manejo responsable de fondos públicos”, dijo la directora ejecutiva de la CTPR, Willianette Robles, según una nota publicada por el diario El Universal de México. De acuerdo a la compañía, cuenta con documentación corporativa que sustenta las actuaciones realizadas como parte de los acuerdos relacionados con el evento y las autorizaciones correspondientes al momento de formalizarse y ejecutarse. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De su lado, Ronald Day, principal oficial ejecutivo de la Organización Miss Universo (MUO, por sus siglas en inglés) y uno de los responsables de la organización del certamen en Puerto Rico, rechazó los señalamientos de Itsaragrisil y sostuvo públicamente que el empresario no tiene relación ni autoridad sobre la organización.