Miss Universo: Puerto Rico exige el cese de Nawat Itsaragrisil

San Juan, Puerto Rico.- El cese al frente de la organización del Miss Universo del empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, pidió la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR).
La solicitud es debido a que a Nawat se le señala de divulgar “aseveraciones falsas, inexactas o materialmente engañosas” relacionadas con los procesos de contratación, manejo y desembolso de fondos públicos destinados a la celebración de Miss Universo 2026 en Puerto Rico.
En una misiva emitida este jueves, la CTPR hizo la solicitud en la que defendió la legalidad de las actuaciones realizadas en el marco de los acuerdos relacionados con el certamen.
“Tenemos conocimiento de que existen controversias entre el señor Itsaragrisil y personas o entidades vinculadas a la organización Miss Universo. La Compañía de Turismo no es parte de esas diferencias y no permitiremos que una controversia entre terceros se utilice para cuestionar, sin fundamento, la integridad de nuestros procesos o el manejo responsable de fondos públicos”, dijo la directora ejecutiva de la CTPR, Willianette Robles, según una nota publicada por el diario El Universal de México.
De acuerdo a la compañía, cuenta con documentación corporativa que sustenta las actuaciones realizadas como parte de los acuerdos relacionados con el evento y las autorizaciones correspondientes al momento de formalizarse y ejecutarse.
De su lado, Ronald Day, principal oficial ejecutivo de la Organización Miss Universo (MUO, por sus siglas en inglés) y uno de los responsables de la organización del certamen en Puerto Rico, rechazó los señalamientos de Itsaragrisil y sostuvo públicamente que el empresario no tiene relación ni autoridad sobre la organización.
“Puerto Rico se prepara para recibir un evento de alcance internacional que representa una importante plataforma para proyectar nuestros atractivos, nuestra cultura y nuestra oferta turística ante audiencias alrededor del mundo", indicó Robles..
Además, que "controversias ajenas a la Compañía no desviarán nuestra atención de ese objetivo ni deben utilizar a Puerto Rico para adelantar diferencias entre intereses privados”.
La compañía turística aclaró que no limita el derecho de Itsaragrisil a expresar opiniones, presentar reclamaciones o acudir a los tribunales.
Sin embargo, exigió que cualquier representación relacionada con las actuaciones de la compañía sea veraz y completa en sus aspectos materiales, y que no presente como hechos concluyentes asuntos que permanecen en controversia entre intereses privados.
La compañía también se reservó todos los derechos, defensas y remedios disponibles en ley ante cualquier reclamación o actuación que pueda afectar sus intereses, su reputación institucional y la imagen de Puerto Rico como destino turístico.
Esta nueva controversia se produce después de que Miss Universo anunciara la semana pasada que las representantes de seis países del Sudeste Asiático no podrán competir en la edición 75 del certamen, prevista para el 24 de noviembre en Puerto Rico.
Además de una demanda de la Miss Jamaica, tras la caída que sufrió en 2025 durante una pasarela. Y ocurre en medio de una disputa entre los propietarios de la organización, cuya propiedad está dividida entre empresarios de México y Tailandia.
La empresa está dividida a partes iguales desde enero de 2024 entre Legacy Holding, vinculada al empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, y JKN Global Group, de la empresaria tailandesa Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip.
La Organización Miss Universo celebrará su 75 aniversario el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.