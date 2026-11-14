Cortes de energía para este domingo 15 de noviembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-Varias zonas del norte de Honduras se verán afectadas por los cortes de energía programados para este domingo 15 de noviembre.
De acuerdo con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la suspensión del fluido eléctrico se deberá a los trabajos de mantenimiento en las zonas a continuación enlistadas.
De 9:00 am a 3:00 pm en Puerto Cortés, Cortés
Barrio San Ramón (Suroeste), Tela Rail Road Company, Melaza, Mieles Alcoholes, Transverquin, Hondupalma, Hondupetrol, Aldesa, Enp, Frigoríficos Enp, Hondutel, Mercado Municipal, Banco Occidente, Banco Banpaís, Banco Davivienda, Banco Bac Bamer, Banco Ficohsa, Banco Lafise, Sector Comercial 1, 2 y 3 Avenida, Col. Kennedy, Col. 1 de Mayo, barrio Campo Rojo, barrio El Muelle, barrio El Centro 2 Avenida.