Cortes de energía para este domingo 15 de noviembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-Varias zonas del norte de Honduras se verán afectadas por los cortes de energía programados para este domingo 15 de noviembre.

De acuerdo con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la suspensión del fluido eléctrico se deberá a los trabajos de mantenimiento en las zonas a continuación enlistadas.