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Cortes de energía para este domingo 15 de noviembre en Honduras

En las zonas enlistadas, los cortes de energía afectarán desde las 9:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde

  • Actualizado: 14 de noviembre de 2026 a las 13:54
Cortes de energía para este domingo 15 de noviembre en Honduras

La zona norte de Honduras se verá afectada por los cortes de energía programados para este domingo.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-Varias zonas del norte de Honduras se verán afectadas por los cortes de energía programados para este domingo 15 de noviembre.

De acuerdo con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la suspensión del fluido eléctrico se deberá a los trabajos de mantenimiento en las zonas a continuación enlistadas.

De 9:00 am a 3:00 pm en Puerto Cortés, Cortés

Barrio San Ramón (Suroeste), Tela Rail Road Company, Melaza, Mieles Alcoholes, Transverquin, Hondupalma, Hondupetrol, Aldesa, Enp, Frigoríficos Enp, Hondutel, Mercado Municipal, Banco Occidente, Banco Banpaís, Banco Davivienda, Banco Bac Bamer, Banco Ficohsa, Banco Lafise, Sector Comercial 1, 2 y 3 Avenida, Col. Kennedy, Col. 1 de Mayo, barrio Campo Rojo, barrio El Muelle, barrio El Centro 2 Avenida.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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