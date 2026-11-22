MEDIOCRES. Gonzalo Sánchez dice que, a lo largo de su carrera como criminalista y como investigador criminal, ha visto de todo. Un crimen no supera a otro, porque el crimen es una de las más aborrecibles actividades humanas. Y Gonzalo es un hombre sencillo, bueno, bienintencionado y que siempre está enseñando, como el maestro que desea transmitir sus conocimientos para la buena formación de otros. Ese es Gonzalo Sánchez, abogado que dejó su cátedra en la UNAH porque, según cuenta, “mientras yo daba mi clase, explicaba un caso y trataba de enseñar a los estudiantes de Derecho, muchos estaban con el celular, viendo videos, mensajeándose, hablando y escuchando audios, y eso es frustrante para un maestro que solo desea formar mejores profesionales”. A partir de estas palabras, ¿será mejor que se cierren las universidades y que el celular eduque a las nuevas generaciones de necios e insensatos que solo caminan hacia el abismo de su propia mediocridad? Tal vez.

“El abogado Gonzalo nos enseñó a trabajar -dice el subcomisionado Torres Gálvez- y, deseando tener un equipo de buenos investigadores, yo mismo he hecho a un lado a los indolentes que están en la DPI para ganarse un salario y no para servirle a la sociedad como verdaderos policías. En este caso, Carmilla, hice a dos mediocres a un lado. ¡El abogado Gonzalo tiene razón!”

CASO

“Es uno de los casos más horrorosos que he visto. Todavía lo recuerdo y me parece increíble que el ser humano sea capaz de semejante barbarie”.

Se detuvo por un momento y luego dijo:

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“A las cinco de la mañana, doña Juana se levantó para orar, hacer el desayuno y esperar a su esposo, que regresaba de una campaña evangelística en las aldeas cercanas a Cucuyagua, Copán. Pero, al salir al corredor, se encontró con algo que no imaginó jamás. Colgada de la viga principal y metida en una red de pitas delgadas estaba la cabeza sangrante de su esposo. La mujer dio un grito y se desmayó. Cuando salieron, su hijo y su nuera y sus dos hijas se dieron cuenta de lo que pasaba.

Llamaron a la Policía. Yo era inspector en ese tiempo. Llegamos con Medicina Forense y el médico dijo que la cabeza la habían cortado mientras la víctima estaba viva. Las heridas fueron hechas con paciencia y crueldad con un objeto largo y afilado, seguramente un machete. Las heridas tenían bordes hinchados y la típica coloración que dejan cuando el que las sufre está vivo. La cabeza estaba empapada en sangre y, una vez separada del cuerpo, la metieron en aquella red de cáñamo o de pitas delgadas”.

“Es una red que se usa para guardar papas -dijo uno de los hombres que llegó a la casa-, pero en esta zona nadie se dedica a cultivar papas”.

“Yo miré al forense, luego al ayudante del fiscal, y les dije: ‘Las papas se cultivan en Intibucá. Allí hay más cosecha. Pero ¿qué hace aquí una bolsa como esta?’”.

“Los comerciantes las traen así -dijo uno de mis compañeros-. Las venden y en los mercados seguramente se pueden encontrar muchas. No es un misterio, aunque el que la puso en esta red tiene acceso a mallas como esta”.

“Y el que le cortó la cabeza a este hombre mientras vivía tenía motivos poderosos para raptarlo primero y luego decapitarlo con la paciencia de un sádico”.

“Lo más seguro es que lo hizo para cobrarse algo grave que le hizo la víctima” -dijo el fiscal.

“Mi esposo era pastor desde hace veinte años -explicó la esposa-. No le hacía daño a nadie. ¿Por qué alguien le pudo hacer esto?”

“¿Cuántos años tenía su esposo, señora?”

“Cuarenta y cinco, señor. Teníamos treinta años de estar juntos... Tenemos dos hijas y un varón...”

“¿Tenía enemigos su esposo, señora?”

“No. Nunca se enemistó con nadie. Se dedicaba a trabajar la finca y a predicar... A los veinticinco años se hizo pastor”.

“¿Tenía deudas su esposo, señora?”

“No, señor. Y nunca tocaba el dinero de la iglesia. Lo ocupaba para ayudar al más necesitado, como lo manda Nuestro Señor. Con lo que ganaba en la finca le bastaba”.

INVESTIGACIÓN

El subcomisionado se muestra entusiasmado. Su carrera es un apostolado para él y nada quiso en la vida más que ser policía.

“Si aquel era un hombre bueno, un predicador y buen esposo y buen padre, ¿por qué matarlo de aquella forma? -se preguntó-. ¿Y por qué tomarse la molestia de llevar la cabeza hasta la casa en aquella red y dejarla colgada al frente del corredor?

Algo así solamente lo hace alguien que tiene ira, cólera incontrolable, odio y deseos de venganza, más que de castigo. Personalmente, me interesó el caso porque una muerte así tenía un motivo, y ese motivo lo había dado el mismo pastor, sencillamente porque nadie mata a alguien de esa forma solamente por placer. Así es que empezamos a investigar revisando el teléfono celular del pastor. Cosa rara en este hombre: cuando andaba predicando, nunca llevaba su teléfono porque lo desviaba de su misión. Lo dejaba en su casa.

Así fue como lo investigamos. Además, no lo tenía con clave. Pero no encontramos nada comprometedor. Nada que nos indicara una probable causa... Tenía mensajes con sus hermanos de la iglesia, con las hermanas, con pastores de otras aldeas y del departamento, llamadas hechas y recibidas, versículos y videos que enviaba y recibía, todos religiosos. Aparte, tenía comunicaciones con los proveedores y con los vendedores, ya que su finca era grande y producía limones, huevos, café, banano de montaña...

Nada que nos dijera que el pastor andaba en algo incorrecto, hasta que uno de mis compañeros se entretuvo haciendo una lista de llamadas, mensajes y audios. Esperar a que el juez autorizara el vaciado del teléfono fue desesperante, pero, cuando tuvimos la información, mi compañero sacó los nombres, enumeró las llamadas, sacó los mensajes del teléfono y revisó una y otra vez. Había un nombre que se repetía muchas veces. Doscientas treinta llamadas hechas y recibidas; sesenta mensajes sencillos, inocentes y nada sospechosos. Pero aquel número era con el que más se había comunicado en los últimos seis meses”.

“Mi subcomisionado -me dijo mi compañero-, este número es de una mujer de Zacapa, Copán. Se llama Edelmira y aquí tenemos su número de identidad y hasta una foto. Es la misma mujer que aparece en varias fotos que el pastor se tomó con ella y con otros hermanos en las campañas que hizo en esas aldeas”.

“Pero no se ve nada sospechoso en las fotografías”.

“No, pero desde hace seis meses hay comunicación constante, aunque no hay ningún mensaje sucio, si podemos llamarlo así”.

“Bueno, no es cosa de perder el tiempo. Hay que ir a Zacapa”.

ELLA

El fiscal había ordenado la búsqueda del cuerpo del pastor, pero no lo encontraron. Los agentes anduvieron el camino que siguió el pastor en su última campaña y entrevistaron a muchas personas que estuvieron en los cultos, pero nadie vio nada extraño.

La noche anterior, el pastor salió a caminar por el campo y nadie volvió a verlo. Su Biblia y sus cosas estaban en el dormitorio que le facilitó el hermano Justo, donde se quedó esos dos días, en la aldea El Portillo. Los detectives buscaron restos de sangre, pero no encontraron nada. Así es que, una semana después de que enterraron la cabeza, los agentes fueron a Zacapa, cerca de la mina de San Andrés.

LA CASA

Se detuvieron frente a una casa pintada de amarillo y ocre, a la que se llegaba por unas gradas que salían de la calle empinada. Dos agentes saltaron de la patrulla. Era domingo en la mañana. La puerta estaba abierta.

“Señora Edelmira, somos la Policía”.

La mujer estaba aseando la sala y se sorprendió al ver a los agentes. Estos se sorprendieron al verla golpeada. Tenía moretones en la cara.

“¿Su esposo le hizo eso, señora?”

“No -dijo ella-, me caí”.“No le mienta a la Policía, doña Edelmira. Sabemos lo que hizo su esposo y por qué... Usted y el pastor...”

“¡Ay, Dios del cielo! -gritó la mujer-. ¿Qué es lo que saben ustedes?”

“¿Dónde está su esposo, señora?”

“Anda en el campo, jugando pelota”.

El policía les dio una orden a dos de sus compañeros.

“Ustedes se quedan aquí y no permitan que esta señora toque un teléfono. ¡Vamos al campo!”

La mujer se dejó caer en un sillón, con la escoba apretada con sus pálidas manos.

“Mi esposo es malo... Malo”.

NOTA FINAL

Dos disparos al aire detuvieron la carrera de Jonás. Levantó las manos y se acostó boca abajo en el suelo. Le leyeron sus derechos. Pero él dijo: “Ese hijo del diablo se lo merecía; sonsacó a mi esposa y la preñó... Por eso lo hice pagar... Ya no me importa nada”.

“¿Dónde dejaste el cuerpo?”

“Eso no lo van a saber nunca”.

Hasta el día de hoy no se ha encontrado el cuerpo del pastor. En la tumba, en el cementerio de su aldea, solo descansa su cabeza. Edelmira trajo al mundo a una niña. Jonás descansa en el presidio “El Pozo”, de Ilama, en Santa Bárbara. Nunca dijo nada, ni a su propio abogado defensor. Lo condenaron a veintitrés años.