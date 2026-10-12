Hallan sin vida a Sebastián, el menor que fue arrastrado por el mar en El Edén, Marcovia

Choluteca, Honduras.- El cuerpo sin vida de Sebastián Castro, de 13 años, fue encontrado la madrugada de este lunes 12 de octubre, tras unas 15 horas de haber sido arrastrado por el mar en El Edén, en el municipio de Marcovia, departamento de Choluteca.
De acuerdo con el relato de su padre, Sebastián se había adentrado en el mar junto a otros tres menores el pasado domingo 11 de octubre, en un viaje durante el cierre de la Semana Morazánica.
Desafortunadamente, el fuerte oleaje superó al grupo que intentaba mantenerse a flote. Al notar la emergencia, lancheros de la zona se volcaron a ayudar, logrando rescatar a tres de los cuatro adolescentes con vida. En cambio, Sebastián fue arrastrado por la corriente mientras su padre gritaba desconsolado.
El Cuerpo de Bomberos, pescadores de la zona y otros cuerpos de rescate se unieron para realizar una intensa búsqueda con la esperanza de hallar a Sebastián con vida. Sin embargo, las esperanzas se fueron disipando a medida que avanzaban las horas de búsqueda.
Pasadas las 12:50 de la madrugada de este lunes, los cuerpos de rescate localizaron los restos del menor, según reportaron medios locales de la zona. La escena en la orilla de las aguas fue desgarradora; sus padres se lanzaron sobre sus restos para llorar y lamentar el hecho.
Según dieron a conocer medios locales, los adoloridos padres del menor no esperaron a que Medicina Forense realizara el levantamiento del cuerpo, sino que ellos mismos se lo llevaron hacia la capital para efectos de preparación previo al velorio y sepelio.
Sebastián era originario de Francisco Morazán y residía en la colonia Kennedy, en Tegucigalpa. Había viajado junto a sus padres y amigos con la idea de pasar un momento agradable.
La muerte del menor ha causado gran conmoción entre su familia, amigos y población en general.