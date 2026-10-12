Hallan sin vida a Sebastián, el menor que fue arrastrado por el mar en El Edén, Marcovia

Choluteca, Honduras.- El cuerpo sin vida de Sebastián Castro, de 13 años, fue encontrado la madrugada de este lunes 12 de octubre, tras unas 15 horas de haber sido arrastrado por el mar en El Edén, en el municipio de Marcovia, departamento de Choluteca.

De acuerdo con el relato de su padre, Sebastián se había adentrado en el mar junto a otros tres menores el pasado domingo 11 de octubre, en un viaje durante el cierre de la Semana Morazánica.

Desafortunadamente, el fuerte oleaje superó al grupo que intentaba mantenerse a flote. Al notar la emergencia, lancheros de la zona se volcaron a ayudar, logrando rescatar a tres de los cuatro adolescentes con vida. En cambio, Sebastián fue arrastrado por la corriente mientras su padre gritaba desconsolado.