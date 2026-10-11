Vacacionistas comienzan a regresar a Tegucigalpa tras el feriado de la Semana Morazánica

Tras varios días de descanso y diversión, los hondureños que aprovecharon el feriado de la Semana Morazánica para viajar al interior del país comenzaron a regresar este domingo 11 de octubre a la capital, con el objetivo de prepararse para retomar sus actividades cotidianas este lunes.
El equipo periodístico de EL HERALDO se trasladó hasta la salida al norte, a la altura de la posta policial de El Durazno, para constatar la afluencia de vehículos que circulaban por este sector en su retorno a Tegucigalpa.
Durante el recorrido se observó una mayor circulación de automóviles en la carretera que conecta con la zona norte del país, en comparación con la salida al sur, donde el movimiento vehicular era menor.
En varios de los vehículos que ingresaban a la capital se trasladaban familias que aprovecharon el asueto para visitar destinos turísticos, compartir con sus seres queridos y alejarse por unos días de la rutina laboral.
El retorno de los vacacionistas representa el cierre de uno de los períodos de descanso más esperados por los hondureños, quienes este lunes deberán reincorporarse a sus labores, retomar las clases y cumplir con sus compromisos habituales.
El sector privado inició el feriado el miércoles 7 de octubre, mientras que los empleados de las instituciones del gobierno comenzaron su período de descanso desde el lunes 5 de octubre.
Durante estos días, miles de hondureños se desplazaron hacia diferentes puntos del territorio nacional para disfrutar de los atractivos turísticos, visitar sus lugares de origen y compartir momentos en familia.
A diferencia de la Semana Santa, cuando las playas suelen convertirse en uno de los principales destinos de los viajeros, durante la Semana Morazánica también toman relevancia los pueblos, las zonas montañosas y otros lugares.
Con el fin del feriado, las carreteras que conducen a Tegucigalpa comienzan a recibir a quienes regresan a sus hogares después de varios días fuera de la ciudad.
Se recomienda a los conductores mantener la prudencia al volante, respetar las señales de tránsito y evitar conducir a exceso de velocidad durante el retorno.