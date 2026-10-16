Pidió auxilio tras recibir cuatro disparos: Anner Pastor, policía que murió tras asalto en autolote

El momento en que un agente de la Policía Nacional se enfrentó a varios asaltantes en un autolote de Tegucigalpa y recibió varios disparos que le quitaron la vida quedó grabado en las cámaras de seguridad. ¿Quién era la víctima y cómo ocurrió el hecho?
Según información preliminar, el joven recibió cuatro impactos de bala y fue trasladado al Hospital Escuela, donde se informó que murió alrededor de las 10:00 de la noche el pasado martes 15 de octubre, por la gravedad de sus heridas.
La víctima respondía al nombre de Anner Otoniel Pastor García. El agente se encontraba en su día libre y aprovechó para realizar un trámite personal en un autolote ubicado en el sector de Miraflores Sur, en Tegucigalpa.
En el video del hecho se observa que dos personas ingresaron al autolote para despojar de sus pertenencias a quienes se encontraban en el lugar. Cuando los sospechosos intentaban retirarse, el funcionario se lanzó sobre ellos por la parte trasera y logró derribarlos.
La víctima estaba asignada a la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET). Fotografías que circulan en redes sociales lo muestran con el uniforme de la extinta Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO).
De acuerdo con la información preliminar, serían cuatro los asaltantes: dos que se movilizaban en una motocicleta y fueron derribados por el agente, y otros dos que ingresaron posteriormente al establecimiento. Uno de estos últimos habría disparado en reiteradas ocasiones contra el policía.
“Se le abalanzaron, uno de ellos le disparó y lo hirieron de cuatro disparos”, declaró el portavoz de la Policía Nacional.
Tras recibir los disparos, el agente continuó caminando mientras intentaba pedir auxilio. En las imágenes se observa que llevaba una mano a un costado del cuello, aparentemente en un intento por contener la herida.
Tras los disparos, el agente policial caminó, gravemente herido. En el video no se logra ver el momento en el que fue auxiliado.
Momento en el que el agente se acercó al conductor de una camioneta para pedir auxilio tras haber recibido los disparos.