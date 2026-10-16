“Jefe de sicarios” de la Pandilla 18: cae “El Renco”, presunto terrorista en la colonia Divanna

Alias “El Renco” fue capturado tras un allanamiento de morada en la colonia Altos de la Divanna, en Tegucigalpa. ¿Qué se sabe sobre él y cómo fue su captura? Aquí los detalles.
Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), asignados al Departamento de Femicidios y Delitos Conexos, con el apoyo de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE), llegaron hasta la vivienda del sospechoso y lograron su detención.
Al capturado se le señala como presunto integrante de la Pandilla 18, estructura criminal declarada organización terrorista. Además, las autoridades presumen que estaría vinculado con la muerte violenta de conductores que trabajaban mediante la plataforma inDrive.
“El Renco” es un joven de 18 años, originario y residente del Distrito Central. De acuerdo con las autoridades, tenía una orden judicial pendiente.
Según la información oficial, al joven se le atribuye presunta responsabilidad en los delitos de asesinato, robo de vehículo automotor con violencia y asociación terrorista.
Asimismo, las autoridades lo señalan como presunto “jefe de sicarios” de la Pandilla 18. ¿Cómo fue su captura?
“El ahora detenido estaría vinculado a la muerte violenta de una mujer de 21 años, quien trabajaba como conductora de transporte privado mediante la plataforma inDrive, por lo que las líneas de investigación apuntan a que el crimen estaría relacionado con el robo de su vehículo y la negativa al pago de extorsión”, señalaron las autoridades.
Al detenido también se le acusa de presuntamente haber participado en otros homicidios de conductores que trabajaban para esta plataforma de transporte.
Un video muestra el momento en que agentes policiales llegaron hasta la vivienda del sospechoso para ejecutar su captura. “Mantenerte ahí, cuidadito te movés”, se escucha decir a uno de los uniformados durante el operativo.
“Levanta las manos, no las vayas a bajar. No te va a pasar nada si colaborás con la justicia”, le dice otro agente mientras varios policías lo mantienen bajo custodia.