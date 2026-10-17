¿Qué pasó con Axel Dariel? Salió de noche y lo hallaron muerto en aldea El Empedrado

Tegucigalpa, Honduras.- La muerte de Axel Dariel García Tróchez, un adolescente de 15 años, mantiene abiertas varias interrogantes en la aldea El Empedrado, carretera hacia Mateo, Distrito Central, luego de que su cuerpo fuera encontrado sin vida tras salir de su vivienda para encontrarse con su novia.

De acuerdo con las versiones preliminares, el menor, originario de Lepaterique, Francisco Morazán, habría recibido una llamada de su pareja sentimental, quien supuestamente le pidió que llegara al lugar porque se encontraba sola.

Sin embargo, el encuentro no habría llegado a concretarse, ya que presuntamente varios sujetos a bordo de un vehículo interceptaron al adolescente y lo obligaron a subir, perdiéndole el rastro desde ese momento.

Horas después, se reportó el hallazgo de su cuerpo en un terreno ubicado en un solitario sector carretero.