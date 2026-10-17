¿Qué pasó con Axel Dariel? Salió de noche y lo hallaron muerto en aldea El Empedrado

Tegucigalpa, Honduras.- La muerte de Axel Dariel García Tróchez, un adolescente de 15 años, mantiene abiertas varias interrogantes en la aldea El Empedrado, carretera hacia Mateo, Distrito Central, luego de que su cuerpo fuera encontrado sin vida tras salir de su vivienda para encontrarse con su novia.
De acuerdo con las versiones preliminares, el menor, originario de Lepaterique, Francisco Morazán, habría recibido una llamada de su pareja sentimental, quien supuestamente le pidió que llegara al lugar porque se encontraba sola.
Sin embargo, el encuentro no habría llegado a concretarse, ya que presuntamente varios sujetos a bordo de un vehículo interceptaron al adolescente y lo obligaron a subir, perdiéndole el rastro desde ese momento.
Horas después, se reportó el hallazgo de su cuerpo en un terreno ubicado en un solitario sector carretero.
Tras conocer el hecho, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la zona para acordonar la escena y comenzar las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias en las que perdió la vida el menor.
Como parte de las diligencias, las autoridades buscan a la joven que habría citado al adolescente, identificada preliminarmente como Saudy, cuyo paradero se desconoce hasta el momento.
No obstante, las autoridades no han confirmado que la pareja sentimental tenga responsabilidad en lo ocurrido, por lo que serán las investigaciones las que determinen qué sucedió antes y durante el encuentro.
Por su parte, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a la morgue de Tegucigalpa, donde se practicarán los análisis correspondientes para establecer la causa de muerte.
Mientras avanzan las diligencias, el caso permanece bajo investigación y se espera que los resultados de los estudios forenses, junto con las declaraciones y demás evidencias recabadas, contribuyan a esclarecer la muerte de Axel Dariel García Tróchez.