Recurso de amparo busca reabrir el caso de Tesla Alemán y la muerte de su hija

El abogado acusador privado y el Ministerio Público buscan que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia revise la resolución que permitió a la odontóloga Tesla Paola Alemán quedar libre del proceso penal por la muerte de su hija Ana Paula Reyes Alemán, de casi tres años, ocurrida en febrero de 2025.
El recurso de amparo fue presentado con el propósito de que se examine integralmente la sentencia y se determine si el procedimiento judicial se desarrolló conforme a derecho o si se produjo alguna violación durante la resolución del caso, según informó el abogado acusador Benjamín Lavaire.
De acuerdo con el profesional del derecho, el recurso ya fue recibido por la Corte Suprema de Justicia, pero todavía se encuentra a la espera de que se solicite un informe al juzgado de lo penal de San Pedro Sula para continuar con el procedimiento correspondiente.
"El amparo ya fue recibido y solo esperamos a que la Corte Suprema resuelva", manifestó Lavaire al explicar que, una vez recibido el informe solicitado, se le dará oportunidad de formalizar el recurso y posteriormente la Fiscalía emitirá su opinión antes de que el máximo tribunal adopte una resolución.
Antecedentes del caso: La muerte de la pequeña Ana Paula Reyes Alemán ocurrió la madrugada del domingo 2 de febrero de 2025 en una vivienda de la colonia Las Flores, en San Pedro Sula, donde, según las investigaciones, la menor fue atacada por su madre, Tesla Paola Alemán, quien entonces tenía 39 años y se desempeñaba como odontóloga.
Tras lo ocurrido, la mujer también se provocó una herida en el cuello, por lo que fue trasladada al hospital Mario Rivas para recibir atención médica, mientras las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes por el fallecimiento de la niña.
El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal por el delito de parricidio y, después de recibir el alta médica, Alemán compareció ante los juzgados sampedranos el 5 de febrero de 2025, donde se determinó su internamiento en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, en Tegucigalpa, para recibir tratamiento especializado.
La odontóloga permaneció cuatro meses en el centro psiquiátrico y posteriormente compareció a la audiencia inicial el 10 de junio de 2025, cuando la jueza dictó sobreseimiento definitivo a su favor al considerar que era inimputable debido a su condición de salud mental.
Según la información del Poder Judicial, las evaluaciones de Medicina Forense y el dictamen del Hospital Mario Mendoza señalaron que Alemán padecía un trastorno psicótico crónico, identificado como esquizofrenia, además de depresión aguda con actos suicidas.
La resolución fue impugnada por el Ministerio Público y el abogado privado acusador, quienes solicitaron que se revisara el sobreseimiento definitivo al considerar que existían presuntas inconsistencias y contradicciones en los dictámenes; sin embargo, el 9 de octubre de 2025, la Corte de Apelaciones de lo Penal declaró sin lugar los recursos presentados, por lo que se mantuvo la resolución que favoreció a Alemán.
Pese al sobreseimiento definitivo, la jueza estableció una medida de seguridad consistente en tratamiento ambulatorio en el Hospital San Juan de Dios de San Pedro Sula y dispuso que la odontóloga permaneciera bajo el cuidado de su familia, mientras el juzgado recibe informes periódicos sobre la evolución de su estado de salud.
Ahora, la Sala de lo Constitucional deberá tramitar el recurso de amparo y determinar si corresponde realizar una revisión de los aspectos cuestionados por los acusadores, quienes buscan que se examine la resolución emitida en el caso de la muerte de la pequeña Ana Paula.