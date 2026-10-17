Recurso de amparo busca reabrir el caso de Tesla Alemán y la muerte de su hija

La resolución fue impugnada por el Ministerio Público y el abogado privado acusador, quienes solicitaron que se revisara el sobreseimiento definitivo al considerar que existían presuntas inconsistencias y contradicciones en los dictámenes; sin embargo, el 9 de octubre de 2025, la Corte de Apelaciones de lo Penal declaró sin lugar los recursos presentados, por lo que se mantuvo la resolución que favoreció a Alemán.