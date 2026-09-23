Tras más de 10 años, extraditan desde España a hondureño acusado de violación

Tegucigalpa, Honduras.- Un hondureño de 49 años fue extraditado desde España hacia Honduras, luego de permanecer detenido en Madrid por una notificación roja de Interpol emitida el 12 de marzo de 2025, relacionada con una acusación por el delito de violación especial en perjuicio de su hija menor de edad. De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el ciudadano, originario del Distrito Central, fue detenido el 28 de marzo de 2025 en la ciudad de Madrid, España, mediante una detención preventiva con fines de extradición. La orden judicial había sido emitida el 17 de agosto de 2015 por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, luego de la denuncia presentada en su contra.

¿Qué pasó?

Según las investigaciones, los hechos habrían ocurrido el 30 de diciembre de 2014 en una vivienda ubicada en la colonia San José de la Peña, en Comayagüela, cuando la víctima tenía 15 años de edad y se encontraba sola en el inmueble.

De acuerdo con la denuncia, el sospechoso habría utilizado la fuerza para someter a la menor, a quien presuntamente amarró de las manos con maskin-tape y posteriormente, habría abusado sexualmente de ella bajo amenazas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Tras los hechos, el ahora extraditado habría abandonado Honduras y viajado hacia Europa con el propósito de evadir la justicia, por lo que las autoridades hondureñas activaron los mecanismos de búsqueda internacional para localizarlo.



Detención

La localización y posterior captura fueron posibles mediante el trabajo investigativo de los agentes de la DPI asignados a Interpol, así como la coordinación entre la OCN Interpol-Honduras y su homóloga en Madrid. A través de los canales diplomáticos correspondientes, las autoridades hondureñas lograron la aprobación de la extradición el 6 de agosto de 2026, por lo que funcionarios de la OCN Interpol-Honduras se trasladaron hasta España para realizar el proceso de entrega.