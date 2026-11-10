Sistema financiero nacional mantiene su estabilidad y solidez asegura la CNBS

Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) aseguró que el sistema financiero hondureño mantiene condiciones de solidez, estabilidad y confianza, y afirmó que las instituciones bancarias cuentan con capacidad para responder por sus obligaciones frente a los depositantes e inversionistas. A través de un comunicado oficial, la institución presentó tres indicadores financieros para respaldar su posición: una solvencia de 14.88%, una liquidez de 38.50% y una cartera de mora de 2.27%. Además, reiteró que esta entidad estatal mantiene una supervisión permanente sobre las entidades financieras que operan en el territorio hondureño.

El pronunciamiento surge en medio de las noticias que circulan relacionadas con acontecimientos financieros en otros países de la región. Ante ese escenario, la CNBS consideró necesario aclarar que las instituciones financieras hondureñas funcionan bajo la legislación y las normas prudenciales nacionales, y están sujetas a la vigilancia del ente regulador. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Indicadores estables

El comisionado presidente de la CNBS, Nicolás García Pineda, explicó que la responsabilidad de esta entidad del Estado es supervisar a los bancos, las compañías aseguradoras y las demás instituciones financieras que manejan e invierten los recursos de la población, con el propósito de proteger el interés público y el patrimonio de las familias hondureñas. Remarcó que “esta labor, tiene como propósito preservar la estabilidad del sistema financiero, garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales y proteger el interés público y el patrimonio de las familias hondureñas”.

La CNBS explicó que el artículo 2 de la Ley del Sistema Financiero reconoce la intermediación financiera —la captación de ahorros del público para otorgar financiamiento— como una actividad de interés público. Por esa razón, el Estado, a través de la Comisión, ejerce una supervisión permanente sobre las instituciones financieras.

Como parte de su pronunciamiento oficial, la institución insistió que las entidades bancarias cumplen con los límites prudenciales exigidos y tienen capacidad para responder por sus obligaciones frente a depositantes e inversionistas. Asimismo, garantizó que mantiene un seguimiento continuo de la solvencia, la liquidez y la calidad de los activos de las entidades supervisadas.

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