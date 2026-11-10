  1. Inicio
  2. · Economía

Sistema financiero nacional mantiene su estabilidad y solidez asegura la CNBS

La CNBS reporta una solvencia de 14.88%, una liquidez de 38.50% y una cartera de mora de 2.27%. También pide a la población evitar la difusión de rumores sobre el sector financiero

  • Actualizado: 10 de noviembre de 2026 a las 18:22
Sistema financiero nacional mantiene su estabilidad y solidez asegura la CNBS

La Comisión explicó que su responsabilidad es supervisar a los bancos, las compañías aseguradoras y las demás instituciones financieras que manejan e invierten los recursos de la población.

Foto: Cortesía C

Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) aseguró que el sistema financiero hondureño mantiene condiciones de solidez, estabilidad y confianza, y afirmó que las instituciones bancarias cuentan con capacidad para responder por sus obligaciones frente a los depositantes e inversionistas.

A través de un comunicado oficial, la institución presentó tres indicadores financieros para respaldar su posición: una solvencia de 14.88%, una liquidez de 38.50% y una cartera de mora de 2.27%.

Además, reiteró que esta entidad estatal mantiene una supervisión permanente sobre las entidades financieras que operan en el territorio hondureño.

Inédita liquidez en la banca hondureña: ¿En qué beneficia al usuario?

El pronunciamiento surge en medio de las noticias que circulan relacionadas con acontecimientos financieros en otros países de la región.

Ante ese escenario, la CNBS consideró necesario aclarar que las instituciones financieras hondureñas funcionan bajo la legislación y las normas prudenciales nacionales, y están sujetas a la vigilancia del ente regulador.

Indicadores estables

El comisionado presidente de la CNBS, Nicolás García Pineda, explicó que la responsabilidad de esta entidad del Estado es supervisar a los bancos, las compañías aseguradoras y las demás instituciones financieras que manejan e invierten los recursos de la población, con el propósito de proteger el interés público y el patrimonio de las familias hondureñas.

Remarcó que “esta labor, tiene como propósito preservar la estabilidad del sistema financiero, garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales y proteger el interés público y el patrimonio de las familias hondureñas”.

El presidente de la CNBS, Nicolás García Pineda, aseveró que se mantiene un seguimiento continuo de la solvencia, la liquidez y la calidad de los activos de las entidades supervisadas.

El presidente de la CNBS, Nicolás García Pineda, aseveró que se mantiene un seguimiento continuo de la solvencia, la liquidez y la calidad de los activos de las entidades supervisadas.

 (Foto: Cortesía)

La CNBS explicó que el artículo 2 de la Ley del Sistema Financiero reconoce la intermediación financiera —la captación de ahorros del público para otorgar financiamiento— como una actividad de interés público. Por esa razón, el Estado, a través de la Comisión, ejerce una supervisión permanente sobre las instituciones financieras.

¿Podría pasar en Honduras algo como lo de Paraguay? Comisionado de la CNBS aclara

Como parte de su pronunciamiento oficial, la institución insistió que las entidades bancarias cumplen con los límites prudenciales exigidos y tienen capacidad para responder por sus obligaciones frente a depositantes e inversionistas.

Asimismo, garantizó que mantiene un seguimiento continuo de la solvencia, la liquidez y la calidad de los activos de las entidades supervisadas.

Evitar difusión de rumores

La CNBS reiteró que continuará ejerciendo una supervisión técnica y oportuna, orientada a preservar la estabilidad financiera, fomentar la transparencia y proteger a los depositantes y usuarios de los servicios financieros.

En ese sentido, García Pineda pidió a la población informarse a través de los canales oficiales para evitar información falsa del sistema financiero nacional.

Además, recomendó a la población consultar información financiera a través de fuentes confiables y de sus canales oficiales, entre ellos su sitio web: www.cnbs.gob.hn.

Finalmente, la CNBS hizo un llamado a no compartir rumores ni información sin verificar sobre las instituciones supervisadas.

Advirtió que la difusión de información falsa que atente contra la reputación de esas entidades o contra la estabilidad del sistema financiero podría constituir un delito y ser sancionada conforme al Código Penal

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias