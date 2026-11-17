San Pedro Sula, Honduras.- La Selección Nacional de Honduras tendrá que esperar varios meses para volver a la actividad internacional, luego de finalizar su participación en la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027.

La Bicolor ya conoce cuándo será su próximo compromiso oficial, que llegará hasta marzo de 2027, cuando dispute una nueva instancia en busca de un boleto para la Copa Oro.

El equipo dirigido por José Francisco Molina no tendrá más encuentros en lo que resta de 2026, por lo que el cuerpo técnico contará con varios meses para analizar lo sucedido durante sus últimos compromisos en el Medio Oriente y comenzar a preparar el siguiente desafío. La próxima ventana de marzo será determinante para las aspiraciones del combinado catracho.

Honduras tendrá que afrontar el repechaje rumbo a la Copa Oro 2027, una instancia que reunirá a 14 selecciones nacionales que buscarán quedarse con los últimos siete boletos disponibles para la fase de grupos del certamen más importante de selecciones de la Concacaf.

Esta ronda preliminar estará integrada por los equipos que pierdan sus respectivas series de cuartos de final de la Liga A, los mejores segundos lugares de la Liga B y los cuatro ganadores del Play-In que se disputará en noviembre de 2026. Todos ellos tendrán que superar una eliminatoria de ida y vuelta.

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En total, serán siete enfrentamientos directos y los cruces se establecerán de acuerdo con el Ranking de la Concacaf. La selección mejor posicionada se medirá al combinado ubicado en el puesto 14, mientras que el segundo lugar enfrentará al decimotercero, siguiendo ese mismo orden hasta completar las llaves.

De esta manera, los siete equipos que consigan imponerse en sus respectivas eliminatorias asegurarán su presencia en la Copa Oro 2027. Para Honduras, será una prueba de máxima exigencia, ya que no tendrá margen de error si pretende estar presente en la próxima edición del torneo regional.

Mientras tanto, las selecciones que lograron su clasificación directa tendrán un panorama diferente, pues los cuatro equipos que avancen a los cuartos de final de la Liga A y los cuatro ganadores de grupo de la Liga B obtendrán automáticamente su boleto, además de Arabia Saudita, que participará como invitada. La Bicolor deberá esperar hasta marzo de 2027 para jugarse su futuro y buscar su regreso a la máxima competición de selecciones de la región.