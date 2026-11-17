Ciudad de Kuwait .- La Selección de Honduras aumentó su ventaja con un auténtico golazo de Dereck Moncada en el amistoso internacional frente a Kuwait, disputado en el último compromiso de la Bicolor en este 2026.

La H volvió a celebrar gracias a una espectacular jugada colectiva que terminó con un potente remate del atacante hondureño, quien no perdonó frente a la portería rival.

Cuando el marcador estaba 1-0 a favor de Honduras, al minuto 37 llegó el segundo tanto de la Bicolor, producto de una combinación ofensiva que evidenció la calidad y el entendimiento de sus futbolistas.

La acción comenzó con Mike Arana, quien participó en la construcción de la jugada y le entregó el balón a Dereck Moncada para iniciar una secuencia que terminó con un lindo tanto.

El chico del Lugano continuó la acción al asociarse con Roberto Osorto, quien mostró una gran visión de juego para devolverle el balón mediante un pase en profundidad. El volante hondureño habilitó a su compañero con precisión, permitiéndole quedar en una posición ideal para sacar un potente zapatazo que terminó incrustándose en todo el ángulo, dejando sin opciones al guardameta de Kuwait.

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La anotación fue una muestra de la capacidad ofensiva de Honduras, que encontró espacios y supo aprovecharlos para ampliar la diferencia en el marcador. La combinación entre Arana, Moncada y Osorto resultó determinante para construir una jugada de gran calidad técnica, coronada con una definición espectacular que hizo vibrar a la Bicolor.

Con este tanto, Dereck Moncada se convirtió en protagonista de una de las acciones más destacadas del encuentro, en un partido especial para la Selección Nacional al tratarse de su último compromiso internacional de 2026.