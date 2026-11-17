Ciudad de Kuwait.- La Selección de Honduras cerró el 2026 con una sonrisa al derrotar 2-0 a Kuwait en su segundo amistoso de la gira por Medio Oriente, disputado en territorio asiático. La Bicolor mostró una mejor versión futbolística y consiguió despedir el año con una victoria bajo la dirección técnica del español José Francisco Molina.

El combinado catracho comenzó el encuentro con algunas dificultades en defensa, incluso al minuto 6 tuvo que intervenir Édrick Menjívar para evitar la caída de su portería tras un cabezazo de los kuwaitíes. Sin embargo, Honduras fue tomando el control de las acciones y comenzó a generar peligro sobre el arco contrario con Mike Arana, Luis Palma y Dereck Moncada. La recompensa llegó al minuto 22, cuando Joseph Rosales se inventó una espectacular anotación. El lateral hondureño sacó un potente zurdazo desde fuera del área que terminó en el ángulo superior derecho de la portería rival, dejando sin posibilidades al guardameta de Kuwait y desatando la celebración de la H.

La segunda alegría llegó al minuto 37 mediante otra gran acción colectiva. Roberto Osorto habilitó a Dereck Moncada con un preciso pase filtrado y el delantero del Lugano resolvió con un potente remate de zurda para establecer el 2-0. De esta manera, el atacante volvió a demostrar su capacidad ofensiva y se convirtió en uno de los protagonistas de la noche.

En el complemento, Honduras estuvo cerca de aumentar la diferencia en varias oportunidades. Alejandro Reyes exigió al guardameta con un potente disparo, Rigo Rivas estrelló el balón en el travesaño y Luis Palma estuvo a punto de marcar un gol olímpico al enviar su lanzamiento de esquina contra el poste. La Bicolor mantuvo la iniciativa y siguió buscando una tercera anotación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse José Francisco Molina aprovechó los minutos finales para realizar modificaciones, dando ingreso a Nata Martínez, Giancarlo Sacaza y Keyrol Figueroa, entre otros movimientos. Por su parte, Dereck Moncada tuvo que abandonar el terreno de juego después de tener un doblón en su tobillo derecho. Pese a las ocasiones generadas, el marcador no volvió a moverse y Honduras aseguró el triunfo por 2-0.