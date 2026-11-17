Tegucigalpa, Honduras.- Los afiliados y beneficiarios del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) que tienen en trámite una solicitud de pensión pueden consultar el estado de su expediente a través de diferentes canales de atención, sin necesidad de acudir directamente a una oficina de la institución. El seguimiento corresponde al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM), mediante el cual los asegurados pueden conocer si su solicitud continúa en revisión, requiere documentación adicional o está lista para recibir una resolución. De acuerdo con información disponible, el IHSS dispone de una herramienta digital denominada Hoja de Ruta de Pensiones, además de opciones de consulta por correo electrónico, teléfono y atención presencial.

¿Cómo consultar el estado de una pensión del IHSS en línea

Los afiliados deben ingresar al sitio oficial del IHSS (ww.ihss.hn), y dirigirse al apartado de Servicios en Línea, ubicado en el menú principal.

Luego, deben seleccionar la opción Hoja de Ruta Pensiones e introducir el número de expediente asignado, que tiene el formato RIVM-XXXX-XXXX, junto con su número de Documento Nacional de Identificación (DNI). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Al completar los datos, el sistema permitirá consultar el avance del trámite y verificar si el expediente tiene algún requerimiento pendiente o necesita documentación adicional.

¿Cómo consultar el estado de la pensión del IHSS por correo electrónico?

Las personas que tengan dificultades para utilizar la plataforma digital también pueden solicitar información mediante los correos electrónicos habilitados por la institución. Entre las direcciones disponibles se encuentran saufihss@ihss.hn y usuario.financiero@ihss.hn, correspondientes a la atención de consultas de los usuarios.

Asimismo, los interesados pueden comunicarse con la Secretaría General del IHSS en Tegucigalpa a través del correo secretariageneral@ihss.hn. Para quienes realizaron su trámite en San Pedro Sula o zonas cercanas, está disponible la dirección secretariaregional@ihss.hn. Al enviar la solicitud, se recomienda incluir el nombre completo del afiliado, número de identidad, teléfono de contacto y número de expediente RIVM, así como adjuntar el Formato de Consulta del Usuario Financiero para facilitar la identificación del caso y la atención de la solicitud.

¿Cuál es el número de teléfono para consultar una pensión?

Otra alternativa es comunicarse directamente con el IHSS a través del número telefónico +504 2263-4621, extensión 12109.

Por esta vía, los afiliados pueden solicitar orientación sobre el seguimiento de su expediente y conocer los canales disponibles para obtener información sobre el trámite.

¿Dónde consultar presencialmente el estado de una pensión?

Quienes prefieran realizar la consulta de manera presencial pueden acudir a la Secretaría General del IHSS, ubicada en el Barrio Abajo de Tegucigalpa o cualquier oficinas regional que atienda consultas relacionadas con expedientes tramitados en sus respectivas zonas. Para realizar esta gestión, se recomienda llevar el Documento Nacional de Identificación (DNI) y una copia del comprobante de recepción timbrado para agilizar su atención.