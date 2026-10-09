Diputado propone nuevas pensiones y aportaciones según salario en el IHSS

Tegucigalpa, Honduras.- Actualizar las pensiones conforme al aumento del costo de la vida y revisar las aportaciones de los trabajadores según sus ingresos son los dos cambios que plantea el diputado liberal Rashid Mejía mediante una reforma a la Ley del Seguro Social. La iniciativa busca que las pensiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) no pierdan poder adquisitivo ante el encarecimiento de los bienes y servicios. Mejía aseguró que actualmente algunos jubilados reciben alrededor de 3,500 lempiras mensuales, una cantidad que considera insuficiente para vivir dignamente.

“Si nos vamos a la tabla de la inflación que existe actualmente en el país y que ha venido incrementándose en los últimos años, no refleja una pensión digna”, manifestó Mejía. El diputado también cuestionó que las aportaciones al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) no reflejen de manera justa las diferencias salariales entre los trabajadores. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Como ejemplo, comparó a una persona que gana 15,000 lempiras mensuales con otra que percibe 90,000, y sostuvo que la contribución debería guardar proporción con los ingresos. “Es desproporcionado que a alguien que gane 90,000 lempiras le deduzcan lo mismo que a una persona que solo gana 15,000. La idea es que las aportaciones sean proporcionales al sueldo para mejorar la recaudación y los servicios del Seguro Social”, explicó Mejía. El diputado considera que una mayor recaudación permitiría fortalecer las finanzas del instituto y contribuir a mejorar las prestaciones para sus afiliados. La propuesta deberá analizarse junto con su viabilidad financiera y actuarial antes de determinar sus posibles efectos. Mejía señaló que en la discusión deben participar las autoridades y la junta directiva del IHSS, por tratarse de una reforma a la legislación que regula la seguridad social. También mencionó a la Secretaría de Finanzas como una institución que podría acompañar el proceso.