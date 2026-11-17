Tegucigalpa, Honduras.- El arresto de Ada Evila Serrano Núñez, excónsul de Honduras en Atlanta, Estados Unidos, en el gobierno de Xiomara Castro, ha generado polémica por la corrupción en el servicio consular. El Departamento de Justicia de EE UU acusa a la exdiplomática, quien también es docente, de sobornar y cometer el delito de lavado de dinero junto a sus dos hijos y otro exempleado en el Consulado de Honduras en Atlanta. EL HERALDO charló con Eduardo Enrique Reina, excanciller de Honduras que nombró a Serrano Núñez en el puesto con la venia de Xiomara Castro. Reina inició diciendo que, bajo su gestión, hicieron denuncias sobre personas que vendían citas a los compatriotas hondureños. "Yo presenté en febrero de 2024 una denuncia para investigar el tema de la venta de citas en todos los consulados, nosotros hacíamos auditorias sorpresas y se investigaban denuncias o cualquier consulta adicional ya sea interna o externa o bien si hubieran del Departamento de Estado", inició diciendo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Recordó que "sobre esos ofrecimientos de trámites que se hacían en Facebook, advertimos a la población que no pagaran de más y se pidió a los EE UU nos dieran datos de investigación de META para ver de dónde venían esas páginas". El excanciller aseveró que las ventas de citas en los consulados es algo que data hace años y ellos buscaron erradicarlas. "La red de venta de citas es vieja y por eso trabajamos en cambiar el sistema con migración para cambiarlo. El que se usaba venía del gobierno de Juan Orlando Hernández, por eso se realizaron muchas acciones de supervisión y el sistema tenía falencias". Acotó que "se ejerció más control en las citas que daban los consulados, igual por eso se apoyó fuerte los consulados móviles para que los documentos le llegaran más cerca a las personas. Se hacían auditorias sorpresas y aplicaban correctivos donde se encontraban".

Sobre lo sucedido en Atlanta con la excónsul Ada Serrano, afirmó que nunca tuvieron denuncias de anomalías. "En el caso particular de Atlanta no tuvimos denuncias serias que recuerde. Pero si se había detectado un modus operandi en varios consulados que como digo venía desde el pasado, unas oficinas de trámites que se abrían sospechosamente cerca de las oficinas consulares". Este rotativo le consultó si Serrano era diplomática de carrera ya que fungió como docente en Comayagua y si no sospecharon de estos delitos por los que es acusada. "Ella fue cónsul en tiempo del presidente Zelaya y sí, no recibimos denuncias de esta magnitud, si fuese así toda denuncia recibida fuese investigada".

Siempre sobre el caso de Serrano, apuntó: "En el caso de la excónsul pues respeto la presunción de inocencia, es un caso delicado y le tocará a ella comprobar su inocencia. En lo que ella fungió no tuvo denuncias de esa magnitud, sino las hubiéramos investigado como lo hicimos con toda denuncia presentada". Previo a finalizar la conversación, el extitular de la Cancillería apuntó que "las redes que tramitan, existen y muchas se originan antes del gobierno de la presidenta Castro y buscamos combatirlas, pero como toda operación transnacional criminal tienen ramificaciones". "Sí quiero subrayar que nosotros trabajamos ampliamente para enfrentar esta red de tráfico de trámites consulares que viene de años atrás y como toda red criminal transnacional tiene sus ramificaciones. Con los EE UU trabajamos muy de cerca para atacar estos temas y sabe que tuvimos amplio trabajo conjunto", finalizó.

Acusación

Según el Departamento de Justicia, Ada Evila Serrano Núñez contrató una empresa de transporte que trasladaba personas y les ayudaba a concertar citas en el Consulado de Honduras en Atlanta. A partir de julio de 2023, Serrano presuntamente comenzó a exigir a la empresa de transporte que cobrara un soborno en efectivo por cada persona que deseara obtener una cita. Para ocultar el esquema, supuestamente exigió que los sobornos en efectivo fueran recaudados por la empresa de transporte, luego se entregaran a una persona del consulado y finalmente a sus dos hijos, Luis Euceda Serrano y Ángel Euceda Serrano.