Tegucigalpa, Honduras.- La ampliación de la jornada escolar sigue siendo una de las apuestas de la Secretaría de Educación (Seduc) para fortalecer la formación de los estudiantes y aprovechar mejor el tiempo que permanecen en los centros educativos. Aunque la iniciativa ya contaba con un pilotaje anunciado por las anteriores autoridades, la nueva administración plantea darle un enfoque diferente. La propuesta del ministro de Educación, José Darío Cruz, contempla iniciar con un pilotaje de la jornada extendida en el Instituto Nueva Suyapa, en Tegucigalpa, y evaluar otros seis centros educativos en distintas ciudades del país. Los demás centros que están bajo evaluación se ubicarían en Danlí, El Paraíso; Nacaome, en Valle; Comayagua; El Progreso, en Yoro y San Pedro Sula, en Cortés.

Sin embargo, la selección dependerá de las condiciones de infraestructura, la disponibilidad de docentes y la organización de los horarios en cada establecimiento. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La iniciativa contempla que los alumnos permanezcan ocho horas en los centros educativos, con actividades académicas y espacios complementarios de arte, deporte, cultura, desarrollo socioemocional, talleres y lectura. Se prevé que los centros tengan dos jornadas, una de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde y otra de 2:00 de la tarde a 8:00 de la noche, aunque la distribución definitiva dependerá de las condiciones de cada establecimiento. El ministro indicó que la jornada extendida no se limitará a impartir más horas de Español, Matemáticas y Ciencias, sino que busca ampliar los espacios curriculares para que los estudiantes desarrollen otras habilidades. "El concepto de la jornada extendida es un indicador de calidad porque el alumno permanece más tiempo en clase. Y por ende, al permanecer más tiempo en clase, va a tener menos tiempo expuesto en la calle", dijo Cruz. Entre las actividades que se incorporarán figuran arte, cultura, deporte, educación socioemocional, talleres y lectura en bibliotecas. También se contempla el desarrollo de actividades prácticas que permitan a los alumnos adquirir nuevas competencias. Según el funcionario, las clases dejarán atrás los períodos tradicionales de 35 o 40 minutos, por lo que podrán extenderse hasta 50 minutos, con la incorporación del enfoque STEAM, que integra ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas.