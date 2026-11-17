Tegucigalpa, Honduras.- La ampliación de la jornada escolar sigue siendo una de las apuestas de la Secretaría de Educación (Seduc) para fortalecer la formación de los estudiantes y aprovechar mejor el tiempo que permanecen en los centros educativos.
Aunque la iniciativa ya contaba con un pilotaje anunciado por las anteriores autoridades, la nueva administración plantea darle un enfoque diferente.
La propuesta del ministro de Educación, José Darío Cruz, contempla iniciar con un pilotaje de la jornada extendida en el Instituto Nueva Suyapa, en Tegucigalpa, y evaluar otros seis centros educativos en distintas ciudades del país.
Los demás centros que están bajo evaluación se ubicarían en Danlí, El Paraíso; Nacaome, en Valle; Comayagua; El Progreso, en Yoro y San Pedro Sula, en Cortés.
Sin embargo, la selección dependerá de las condiciones de infraestructura, la disponibilidad de docentes y la organización de los horarios en cada establecimiento.
La iniciativa contempla que los alumnos permanezcan ocho horas en los centros educativos, con actividades académicas y espacios complementarios de arte, deporte, cultura, desarrollo socioemocional, talleres y lectura.
Se prevé que los centros tengan dos jornadas, una de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde y otra de 2:00 de la tarde a 8:00 de la noche, aunque la distribución definitiva dependerá de las condiciones de cada establecimiento.
El ministro indicó que la jornada extendida no se limitará a impartir más horas de Español, Matemáticas y Ciencias, sino que busca ampliar los espacios curriculares para que los estudiantes desarrollen otras habilidades.
"El concepto de la jornada extendida es un indicador de calidad porque el alumno permanece más tiempo en clase. Y por ende, al permanecer más tiempo en clase, va a tener menos tiempo expuesto en la calle", dijo Cruz.
Entre las actividades que se incorporarán figuran arte, cultura, deporte, educación socioemocional, talleres y lectura en bibliotecas. También se contempla el desarrollo de actividades prácticas que permitan a los alumnos adquirir nuevas competencias.
Según el funcionario, las clases dejarán atrás los períodos tradicionales de 35 o 40 minutos, por lo que podrán extenderse hasta 50 minutos, con la incorporación del enfoque STEAM, que integra ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas.
Cruz aclaró que la jornada extendida se implementará de manera gradual y que inicialmente comenzará únicamente con los alumnos de séptimo grado. Para el siguiente año, es decir, 2028, se incorporaría octavo grado y posteriormente noveno.
El ministro señaló que no es posible ampliar la jornada de manera simultánea en todos los centros educativos, debido a las limitaciones de infraestructura y presupuesto que tiene la Seduc.
No obstante, indicó que el impacto económico para la Secretaría será menor durante el pilotaje, debido a que los docentes de los centros seleccionados ya cuentan con jornadas exclusivas o tiempo completo.
Agregó que la Seduc evaluará los resultados del proyecto, comparará el rendimiento de los estudiantes y, a partir de esa experiencia, determinará la posibilidad de ampliar la modalidad a otros establecimientos del país.