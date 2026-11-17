Tegucigalpa Honduras.- La presencia del chikungunya en el país mantiene en alerta a las autoridades sanitarias, que advierten sobre el incremento de contagios y la necesidad de reforzar las medidas de prevención. En las última dos semanas las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) detectaron 15 nuevos contagios de esta enfermedad provocada por el zancudo transmisor Aedes aegypti, mismo vector que transmite el dengue. La cifra representa un contagio detectado diariamente, en promedio, según los reportes de la Secretaría de Salud. Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud informó que con los nuevos contagios se registra 28 casos confirmados de chikungunya a nivel nacional. El epidemiólogo detalló que el país inició con 13 casos y ahora contabiliza 28; de los que 23 corresponden al departamento de El Paraíso, tres al Distrito Central y dos a Atlántida. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Las autoridades indicaron que El Paraíso es el departamento que más casos registra debido a la cercanía que tiene con Nicaragua, que actualmente enfrenta una situación epidémica por chikungunya. Mejía explicó que, aunque no se cuenta con información amplia sobre la situación epidemiológica del país vecino, han decidido implementar acciones de contención para evitar una mayor propagación del virus en Honduras. "Nosotros hemos tomado la decisión de poder implementar esas acciones de contención para prevenir y controlar la aparición de casos de chikungunya", manifestó. Recordó a la población que, aunque las manifestaciones clínicas del chikungunya pueden confundirse con las del dengue, una de sus principales características es el dolor intenso en las articulaciones, que puede afectar los dedos de las manos, las muñecas, los codos y las rodillas. Esas molestias pueden llegar a limitar actividades cotidianas, como sostener objetos o caminar; además, los dolores articulares pueden persistir durante varios meses e incluso prolongarse hasta un año después de la infección. El jefe de Vigilancia de la Salud señaló que, aunque la letalidad del chikungunya es menor en comparación con la del dengue, la enfermedad puede provocar complicaciones, especialmente en adultos mayores y personas que padecen enfermedades crónicas.