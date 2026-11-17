Tegucigalpa Honduras.- La presencia del chikungunya en el país mantiene en alerta a las autoridades sanitarias, que advierten sobre el incremento de contagios y la necesidad de reforzar las medidas de prevención.
En las última dos semanas las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) detectaron 15 nuevos contagios de esta enfermedad provocada por el zancudo transmisor Aedes aegypti, mismo vector que transmite el dengue.
La cifra representa un contagio detectado diariamente, en promedio, según los reportes de la Secretaría de Salud.
Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud informó que con los nuevos contagios se registra 28 casos confirmados de chikungunya a nivel nacional.
El epidemiólogo detalló que el país inició con 13 casos y ahora contabiliza 28; de los que 23 corresponden al departamento de El Paraíso, tres al Distrito Central y dos a Atlántida.
Las autoridades indicaron que El Paraíso es el departamento que más casos registra debido a la cercanía que tiene con Nicaragua, que actualmente enfrenta una situación epidémica por chikungunya.
Mejía explicó que, aunque no se cuenta con información amplia sobre la situación epidemiológica del país vecino, han decidido implementar acciones de contención para evitar una mayor propagación del virus en Honduras.
"Nosotros hemos tomado la decisión de poder implementar esas acciones de contención para prevenir y controlar la aparición de casos de chikungunya", manifestó.
Recordó a la población que, aunque las manifestaciones clínicas del chikungunya pueden confundirse con las del dengue, una de sus principales características es el dolor intenso en las articulaciones, que puede afectar los dedos de las manos, las muñecas, los codos y las rodillas.
Esas molestias pueden llegar a limitar actividades cotidianas, como sostener objetos o caminar; además, los dolores articulares pueden persistir durante varios meses e incluso prolongarse hasta un año después de la infección.
El jefe de Vigilancia de la Salud señaló que, aunque la letalidad del chikungunya es menor en comparación con la del dengue, la enfermedad puede provocar complicaciones, especialmente en adultos mayores y personas que padecen enfermedades crónicas.
Recomendó a los pacientes con diabetes, hipertensión y otros padecimientos de base mantener sus tratamientos y medicamentos habituales, además de buscar atención médica si presentan síntomas compatibles con la infección.
Las autoridades sanitarias insisten en que las medidas de prevención deben ser similares a las que se aplican contra el dengue, debido a que ambas enfermedades son transmitidas por el mismo mosquito.
Entre las principales recomendaciones figura eliminar los recipientes que acumulen agua, aplicar BTI en los depósitos utilizados para almacenar el líquido y coordinar jornadas de fumigación con los patronatos y el personal de salud para combatir al zancudo adulto.
Mejía también hizo un llamado a las personas que tienen previsto viajar a Nicaragua para que extremen las medidas de protección y eviten las picaduras de mosquitos.