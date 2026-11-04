Casi 30,000 estudiantes abandonaron las aulas de clases este 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Frenar la deserción escolar y evitar que miles de niños y jóvenes abandonen las aulas será uno de los principales desafíos que deberá enfrentar el recién nombrado ministro de Educación, José Darío Cruz Zelaya. Cada año, el sistema educativo hondureño pierde estudiantes y, lamentablemente, todavía no logra recuperar los niveles de matrícula previos a la pandemia, por lo que alcanzar ese objetivo se ve cada vez más lejos. En lo que va del 2026, y a casi un mes de finalizar el año escolar, el Sistema Integrado de Información Educativa de la Secretaría de Educación (Seduc) registra un total de 29,824 estudiantes que abandonaron las aulas de clases. La cifra, que es preliminar, evidencia las dificultades que enfrenta el país para garantizar que los menores no solo ingresen a los centros educativos, sino que permanezcan en ellos hasta completar su formación académica, según expertos.

De los casi 30,000 alumnos que a la fecha decidieron no regresar más a los centros escolares el 56.4% son hombres, con 16,820 casos; es decir, por cada diez estudiantes que abandonaron el sistema educativo, aproximadamente seis son hombres y cuatro mujeres. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Las cifras más altas de deserción se ubican en los departamentos de mayor carga académica, en este caso el departamento de Cortés lidera la lista con 4,760 alumnos que se retiraron del sistema, eso representa una tasa de deserción del 1.48%.



Francisco Morazán, por su parte, registra que 3,773 abandonaron las clases, es decir, el 1.19% de su matrícula inicial. En tercer lugar aparece Olancho, con 2,761 estudiantes, mientras que Yoro contabiliza 2,730 y Comayagua 2,360. En conjunto, estos cinco departamentos concentran 16,384 casos, es decir, el 54.9% de todos los estudiantes que dejaron el sistema educativo durante 2026. Contrario a la percepción de que el abandono escolar se concentra principalmente en educación media, las cifras reflejan que el problema afecta en mayor proporción a los estudiantes de educación básica. Cerca del 81% de los alumnos (24,135) que abandonaron las aulas en 2026 cursaban este nivel educativo, que comprende de primero a noveno grado. En este nivel educativo, los datos señalan que es en séptimo grado que hay más menores que abandonan el sistema; este año se registran 5,726, seguido del primer grado, en el que se contabilizan 3,145 estudiantes.

En educación media, la plataforma de la Seduc contabiliza 4,734 jóvenes que no terminaron su año escolar; mientras que 955 niños de 3 a 5 años de Prebásica fueron retirados por sus padres. El total de desertores este año representa el 1.62% de la matrícula total; no obstante, los datos podrían aumentar al cierre del año escolar, pues los docentes aún no terminan de ingresar los datos a la plataforma.

Condiciones económicas

Para Mario Alas, coordinador del Observatorio de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), el problema de la deserción debe analizarse más allá de los estudiantes que abandonan las aulas durante el desarrollo del año lectivo. El académico explicó que Honduras enfrenta una pérdida importante de matrícula entre un período escolar y otro, cuando los estudiantes aprueban un grado, pero no regresan a clases en febrero para continuar su formación. A su criterio, esta situación está estrechamente relacionada con las condiciones económicas de las familias, que en muchos casos no tienen los recursos para cubrir los gastos que implica enviar a sus hijos a los centros educativos. "Hay niños que si se les da uniforme, se les da mochila, esos niños asisten a los centros educativos", expresó. Explicó que en las comunidades más pobres un menor puede dejar de estudiar porque no tiene zapatos, cuadernos, lápices, uniforme o dinero para el transporte. A esto se suma la falta de alimentación, que también representa un obstáculo para asistir regularmente a clases. Por lo que es necesario que el Gobierno fortalezca las políticas de "compensación social", pero con una aplicación focalizada en los estudiantes y comunidades que más las necesitan.