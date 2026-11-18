Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) desarrollará tres simulacros de evacuación por tsunami en comunidades del litoral atlántico de Honduras, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta de la población ante posibles fenómenos naturales.
Los ejercicios se llevarán a cabo entre el miércoles 18 y el viernes 20 de noviembre, en un horario de 10:00 a.m. a 11:00 a.m., en tres localidades del departamento de Atlántida.
De acuerdo con la planificación de Copeco, el primer simulacro tendrá lugar este miércoles en Nueva Armenia, el jueves 19 se realizará en Corozal y el viernes 20 concluirá en El Porvenir.
Para desarrollar estas actividades se utilizará un escenario hipotético de un sismo de magnitud 7.8, con una profundidad de 20 kilómetros y localizado a 41 kilómetros al norte de Utila, Islas de la Bahía.
Ante la movilización de personas y recursos logísticos que implicarán estos ejercicios, las autoridades solicitaron a los habitantes mantener la calma y recordar que se trata únicamente de actividades de preparación, por lo que no existe una emergencia real.
¿Cuál es el objetivo de los simulacros?
La iniciativa busca enseñar a las familias cómo actuar después de un movimiento telúrico que pueda generar un tsunami, además de facilitar el reconocimiento de las rutas de evacuación y el desplazamiento oportuno hacia zonas seguras.
Asimismo, las actividades forman parte de las acciones anticipatorias que impulsa Copeco para fortalecer la prevención y preparar a las comunidades costeras ante posibles situaciones de riesgo.
🔵🟠 COPECO AFIANZA LAS ACCIONES ANTICIPATORIAS CON SIMULACROS DE TSUNAMI PARA PROTEGER VIDAS EN EL LITORAL ATLÁNTICO🔵🟠 https://t.co/MQrO2Wkv7K— Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) November 17, 2026
Luis Suazo, viceministro de Copeco, explicó que los ejercicios también forman parte del proceso para que las tres comunidades puedan obtener el reconocimiento internacional Tsunami Ready.
En ese sentido, agradeció el acompañamiento de la organización GOAL, cuyo trabajo con los equipos locales ha contribuido a organizar los simulacros y facilitar la participación de los habitantes de Nueva Armenia, Corozal y El Porvenir.
Finalmente, Suazo invitó a la población de las tres localidades a sumarse a las actividades y atender las indicaciones de los responsables durante los ejercicios, con el fin de fortalecer los conocimientos sobre evacuación y respuesta ante un eventual tsunami.