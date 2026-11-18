Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) desarrollará tres simulacros de evacuación por tsunami en comunidades del litoral atlántico de Honduras, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta de la población ante posibles fenómenos naturales.

Los ejercicios se llevarán a cabo entre el miércoles 18 y el viernes 20 de noviembre, en un horario de 10:00 a.m. a 11:00 a.m., en tres localidades del departamento de Atlántida.

De acuerdo con la planificación de Copeco, el primer simulacro tendrá lugar este miércoles en Nueva Armenia, el jueves 19 se realizará en Corozal y el viernes 20 concluirá en El Porvenir.

Para desarrollar estas actividades se utilizará un escenario hipotético de un sismo de magnitud 7.8, con una profundidad de 20 kilómetros y localizado a 41 kilómetros al norte de Utila, Islas de la Bahía.